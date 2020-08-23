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Ahmet Nur Çebi'den eleştirilere yanıt: "Trabzonlu olmaktan gurur duyuyorum"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son günlerde kulüp içindeki muhalefetin kendisi için söylediği 'Trabzonsporlu' söylemi için açıklamalarda bulundu. Çebi, konuyla ilgili "Muhalefet, Trabzon doğumlu olduğum için beni üzmeye çalışıyor. Ben Beşiktaş'lıyım ama Trabzonlu olmaktan da gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi

Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonsporlu olduğu yönündeki iddialara TRT Spor canlı yayınında açıklık getirdi.

Çebi, konuyla ilgili sürekli yanlış anlaşılmaların yaşandığını ifade ederken "Muhalefet, Trabzon doğumlu olduğum için beni üzmeye çalışıyor. Ben Beşiktaş'lıyım ama Trabzonlu olmaktan da gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi önceki günlerde Divan Kurulu'nda da konuyla ilgili konuşmuş ve hem kulüp içi muhalefete hem de Trabzonsporlulara seslenmişti.

Ahmet Nur Çebi'nin Divan'da yaptığı açıklamalar şöyleydi;

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