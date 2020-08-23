Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonsporlu olduğu yönündeki iddialara TRT Spor canlı yayınında açıklık getirdi.

Çebi, konuyla ilgili sürekli yanlış anlaşılmaların yaşandığını ifade ederken "Muhalefet, Trabzon doğumlu olduğum için beni üzmeye çalışıyor. Ben Beşiktaş'lıyım ama Trabzonlu olmaktan da gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi önceki günlerde Divan Kurulu'nda da konuyla ilgili konuşmuş ve hem kulüp içi muhalefete hem de Trabzonsporlulara seslenmişti.

Ahmet Nur Çebi'nin Divan'da yaptığı açıklamalar şöyleydi;