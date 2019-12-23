Ahmet Nur Çebi'den hakem isyanı: Kadıköy'de yaşananları hiçbir Beşiktaşlı unutmayacak

Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduğu maçtaki hakem kararları siyah-beyazlı camianın tepkisini çekti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuyla ilgili Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi.

Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Ayrıcalık istemedik, adalet istedik"

"Sayın Ali Koç ve yönetimine misafirperverlik için teşekkür ederim. Ancak maç öncesi yapılan anons ve şarkılar manidardır. Biz hakem adaleti istiyoruz. Beşiktaş lehine de olsa bunu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Haftalardır süren skandal kararlar, dün gece Fenerbahçe maçında adeta rezilliğe dönüştü. Hiçbir zaman ayrıcalık istemedik, adalet istedik."

"Futbol için savaşmaya devam edeceğiz"

"Ülke futbolunun bulunduğu koşulları iyi biliyoruz. Yapıcı olmak için çabalarımızın acizlik olarak görülmesi kabul edilebilir değil. İlk günden itibaren sadece adalet istedik. Bedeli ne olursa olsun adil futbol için savaşmaya devam edeceğiz."

"Hakem hesap kesemez"

"Bu düzenin böyle devam etmesini istemeyenler safları sıklaştırsınlar ve yanımızda olsunlar. Benim takımım dün iyi oynamamış olabilir. Bundan size ne? Hakem gelip hesap kesemez."

"Özür dilesinler"

"Dün akşam Kadıköy'de yaşananları hiçbir Beşiktaşlı unutmayacak, unutursak yine aynıları ile karşılaşacağız. Çıkıp özür dilesinler."

"VAR kayıtlarını açıklayın"

"VAR protokolünün değiştirilmesini istiyoruz. Bu konuda uluslararası arenada ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. VAR kayıtlarının açıklanmasını istiyoruz. Gizliniz saklınız mı var? Tenis ve basketboldaki gibi teknik direktörlerin VAR'a itiraz hakkı olmalı."





"Çürük elmaların temizlenmesinden çekinmeyin"

"Korkmayın! Açıklayın! Çürük elmaların temizlenmesinden çekinmeyin. Elma büyükmüş küçükmüş, ihracaata yönelikmiş, geçin bunları. Çürükleri temizlemediğiniz sürece bütün elmaları, yani bütün futbolu yok edeceksiniz. Lig sıralamasında denge gözetiliyor algısı ligimize ağır darbe vurur, böyle bir algı kamuoyunda hakim durumda."

"Güneşi balçıkla sıvatmayacağız"

"UEFA hakem komitesi ve bu komiteyle yakın teması olan bir hakem gözlemcisi ve hocasıyla anlaşmak istiyoruz. Yönetim ve teknik kadromuzu eğitecek. Maçlarımızı izleyecek, rakiplerimizin kritik maçlarını izleyecek ve bize maçın hakemleriyle ilgili raporlar sunacak. Bu raporları, UEFA ve FIFA hakem komiteleriyle paylaşacağız. Güneşi balçıkla sıvatmayacağız. Şikayet değil, doğruyu, adaleti tesis etme mücadelesi vereceğiz. Camia olarak başkanından yönetimine, futbolcusundan teknik adamına, yedisinden yetmişine futbol adaleti için mücadele edeceğiz. Futbolda adalet isteyenleri desteğe, mücadeleye katılmaya davet ediyorum."





Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kritik an: Çakır 'devam' dedi VAR uyarmadı Beşiktaşlı futbolcu Vida'nın Fenerbahçe derbisinde yerde kaldığı pozisyon tartışma çıkardı. Yan top esnasında içeriye hareketlenmek isteyen Vida, Serdar Aziz ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı ve topun düştüğü noktaya ulaşamadı.Bu pozisyonda Beşiktaşlı futbolcular penaltı beklerken Cüneyt Çakır pozisyonu devam ettirdi. VAR'dan da uyarı gelmedi.İşte tartışma çıkartan penaltı pozisyonu;Mücadele içerisinde Fenerbahçeliler de bir ofsayt pozisyonunda hakeme tepki gösterdi. Mücadele 3-1 iken yaşanan bu pozisyonda sarı lacivertliler golü atamadı ve ancak kalkan bu ofsayt bayrağına tepki gösterildi.İşte o pozisyon;







