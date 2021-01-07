Aissati 1. Lig ekibine imza attı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Faslı orta saha oyuncusu Aissati'yi renklerine bağladı. Mavi-lacivertli ekip, 32 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İsmail Aissati Türkiye'de; Antalyaspor, Alanyaspor, Balıkesirspor ve Denizlispor formaları giydi.

Son olarak Süper Lig'de Denizlispor'da oynayan tecrübeli futbolcu, alacaklarını gerekçe göstererek yeşil-siyahlı takımla sözleşmesini feshetmişti.

Takımımız son olarak Denizlispor forması giyen 32 yaşındaki İsmail Aissati ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Kariyerinde PSV, Ajax ve Twente gibi önemli takımlar olan Aissati, ülkemizde ise Antalyaspor, Alanyaspor ve Balıkesirspor takımlarında forma giymiştir.📸 pic.twitter.com/FqYBYQEp1B — Adana Demirspor #MaskeniTakLütfen (@AdsKulubu) January 7, 2021

Denizlispor'un yıldızı sözleşmesini feshetti Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ismail Aissati'nin alacakları için kulübe ihtar gönderdiği, kendisine hak ettiği ücretlerle ilgili birçok ödeme planı sunulduğu belirtildi.Yayıncı kuruluşun söz verdiği ödemeleri zamanında yapmaması nedeniyle tüm kulüplerin futbolcu maaşlarını ödemekte zorlandığının kamuoyunca bilindiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Futbolcularımızdan Ismail Aissati, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Kendisi hiçbir ödeme planını kabul etmeyerek, sözleşmesini tek taraflı feshetmeyi tercih etmiştir. Bu zor dönemde aramızdan ilk ayrılan oyuncunun Ismail Aissati olması ise hepimizi derinden üzmüştür. Kendisine Denizlispor'a verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."Trabzonspor'da flaş gelişme: Fransa'ya gittiMaça çıkmayı reddetmişti, kulüpten ayrıldı