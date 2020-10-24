Ajax gol oldu yağdı: Venlo'lu futbolcular maçı bıraktı

Ajax, inanılmaz bir galibiyete imza attı. Hollanda liginde karşılaştıkları Venlo karşısında ezici bir oyun sergileyen Ajax, sahadan 13-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Venlolu futbolcular karşılaşma içerisinde adeta maçı bırakırken Ajaxlı oyuncular gol atmak için son dakikaya kadar yüklenmeye devam etti.

Bu karşılaşma Hollanda Ligi'nin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti. Bir Eredivisie maçında en fazla gol atan takım olan Ajax, lig tarihinin en farklı galibiyetini de elde etti. Ajax'ın Vitesse'i 12-1 yendiği 1971-72 sezonundan bu yana iki rekor da kırılamıyordu.

Ajax'ta Bertrand Traore attığı 5 gol ve yaptığı 3 asistle maçın en dikkat çeken oyuncusu oldu. Ajax'ta Ekkelenkamp ve Huntelaar 2'şer, Tadic, Antony, Blind ve Martinez ise birer gol attı. VVV-Venlo'nun savunma oyuncusu Kum, 52. dakikada kırmızı kart gördü.

Hollanda Eredivisie'de ilginç şeyler oluyor!



66' Venlo 0-9 Ajax pic.twitter.com/N0x3dZgFEg — Tivibu Spor (@tivibuspor) October 24, 2020

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79' Venlo 0-12 Ajax🤷‍♂️ pic.twitter.com/Obj480VDfP — Tivibu Spor (@tivibuspor) October 24, 2020

79' Venlo 0-12 Ajax🤷‍♂️ pic.twitter.com/Obj480VDfP — Tivibu Spor (@tivibuspor) October 24, 2020