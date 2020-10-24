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Ajax'tan Hollanda Ligi'nde gol yağmuru: Venlo maçında 13 gol attılar

Ajax gol oldu yağdı: Venlo'lu futbolcular maçı bıraktı

Ajax, Hollanda Ligi'nde Venlo ile karşılaştığı mücadelede gol oldu yağdı. Kırmızı beyazlılar, sahadan 13-0'lık skorla galip ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ajax

Ajax

Ajax, inanılmaz bir galibiyete imza attı. Hollanda liginde karşılaştıkları Venlo karşısında ezici bir oyun sergileyen Ajax, sahadan 13-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Venlolu futbolcular karşılaşma içerisinde adeta maçı bırakırken Ajaxlı oyuncular gol atmak için son dakikaya kadar yüklenmeye devam etti.

  • Bu karşılaşma Hollanda Ligi'nin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti.

    Bir Eredivisie maçında en fazla gol atan takım olan Ajax, lig tarihinin en farklı galibiyetini de elde etti. Ajax'ın Vitesse'i 12-1 yendiği 1971-72 sezonundan bu yana iki rekor da kırılamıyordu.

Ajax'ta Bertrand Traore attığı 5 gol ve yaptığı 3 asistle maçın en dikkat çeken oyuncusu oldu. Ajax'ta Ekkelenkamp ve Huntelaar 2'şer, Tadic, Antony, Blind ve Martinez ise birer gol attı. VVV-Venlo'nun savunma oyuncusu Kum, 52. dakikada kırmızı kart gördü.

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