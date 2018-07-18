Akbaba gemileri yaktı

Yeni sezon hazırlıklarına İsviçre’de devam eden Galatasaray’da uzun süredir gündemde olan Alanyasporlu Emre Akbaba konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce bir çok kez kulübüyle temasa geçilen ancak sunulan tekliflerin hiçbiri kabul edilmeyen Emre Akbaba, kulübüne gitmek istediğini net bir şekilde ifade etti. Alanyaspor’dan ayrılmaya kesin karar veren genç oyuncu önceki gün teknik direktör Mesut Bakkal ile görüşerek, artık kendisinin Alanyaspor’a verebileceği bir şey kalmadığını ve müsaade ederse ayrılmak istediğini söyledi. Oyuncusunun kendisiyle yaptığı görüşmede net ve kararlı olduğunu gören tecrübeli hoca da yönetime sunduğu raporla gitmesine yeşil ışık yaktı. Alanyaspor yönetimiyle de son kez bir araya gelen Emre Akbaba, “Gerekirse alacaklarımdan vazgeçip bu paranın bonservisine eklenmesini istiyorum. Bir an önce transfer olup yeni takımımda çalışmalara katılmak istiyorum” dediği öğrenildi. Bu gelişmelerin üzerine Galatasaray Kulübü, Emre Akbaba’nın transferi için harekete geçerek Alanyaspor’a 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ve Tolga Ciğerci’yi takas olarak sundu. Alanyaspor yönetiminin bugün ve yarın bir karar verip, bu transferi neticelendirmesi bekleniyor.

MUSA’YA ASTRONOMİK RAKAM

Galatasaray’da Emre Akbaba transferinde bu gelişmeler yaşanırken, gündemdeki diğer isimlerden biri olan Ahmed Musa için İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Çıkan haberlerde; Leicester City’nin bonservisiyle satmak istediği Nijeryalı golcü için, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr’ın 45 milyon Euro teklif ettiği yazıldı. İngiliz kulübünün bu teklife sıcak bakabileceği yazılan haberde, transferle ilgili önümüzdeki günlerde somut adımların atılabileceği ifade edildi. Bilindiği üzere Galatasaray, uzun zamandır takip ettiği Ahmed Musa’yı Dünya Kupası öncesi renklerine katmak için kulübüyle temas kurmuş, ancak kiralık olarak sunduğu teklif Leicester City tarafından kabul edilmemişti.