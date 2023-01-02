Al Nassr'a imza atan Ronaldo'nun eski takımından teklif beklediği ortaya çıktı

Futbol dünyası Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'yu konuşurken İspanyol basını çarpıcı bir iddia ortaya attı.

2022 Dünya Kupası esnasında Manchester United ile bağları koparan Ronaldo, turnuvayı kulüpsüz olarak tamamladı. Ronaldo'nun hangi takıma gideceği ise merakla bekleniyordu. Al Nassr Ronaldo teması günlerce spor basınını meşgul etti.

Yaklaşık 40 gün süren temasların ardından Ronaldo yıllık 200 milyon dolar kazanacağı bir sözleşme imzaladı ve 2.5 yıllığına Al Nassr'a imza attı.

Ronaldo Real Madrid'den haber beklemiş

Marca gazetesinin haberine göre Portekizli yıldız anlaşma tamamlanana kadar Real Madrid'den telefon bekledi. Ancak İspanyol devinin Ronaldo'yla ilgilenmemesi nedeniyle bu hamle gerçekleşmedi. Real Madrid'den sinyal alamayan Ronaldo, önündeki tek teklifi değerlendirdi ve Suudi Arabistan ekibine katıldı.

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Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nın ardından kulüpten izin alarak Real Madrid'in tesislerinde antrenman yapmıştı. Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr da babasının Manchester United'dan ayrılmasından sonra Real Madrid altyapısına transfer olmuştu.

ÖZGÜN Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile kaç yıllık sözleşme imzaladı?