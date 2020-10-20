Geldiğinde kimse tanımıyordu, Süper Lig'i salladı: 5 maç 5 gol

Süper Lig’de 5. hafta maçları tamamlanmasının ardından 13 puanla Alanyaspor ligde liderliğini sürdürdü. Turuncu-yeşilli ekip, lige deplasmanda Sivasspor karşılaşmasıyla başladı. Alanyaspor bu maçta Davidson ve Cauker’in attığı gollerle 2-0 sahadan galip ayrıldı. İkinci hafta ise evinde Kayserispor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. İlk iki hafta oynadığı futbolla göz dolduran Akdeniz ekibi, 3. haftada ise deplasmanda Rizespor ile berabere kaldı. Geçen hafta sahasında ağırladığı Hatayspor’u 6-0’lik farklı skorla Süper Lig’de lider konumuna geldi.

Ligin 5. haftasında dün Galatasaray’ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Alanyaspor, puanını 13’e yükselterek zirvedeki yerini korudu.

Rakip fileleri 13 kez havalandırdı

Oynanan 5 maçta Alanyaspor’un sol kanat oyuncusu Davidson fileleri 5 kez havalandırırken, Adam Bareiro 3, Mustafa Pektemek, Babacar, Bakasetas, Cauker ve Moubandje de 1’er kez topu rakiplerinin ağlarına gönderdi. 2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Alanyaspor, 5 haftada 4 galibiyet 1 beraberlik alırken yeni transfer Davidson ve Adam Bareiro performansıyla göz doldurdu.

Alanyaspor'un yeni transferi sosyal medyanın gündeminde: "Çok para kazandırabilir" Alanyaspor, yaz transfer döneminde birçok oyuncusuyla yollarını ayırmasına rağmen kısa sürede önemli isimlerle kadrosunu takviye etti.Akdeniz temsilcisinin kadrosuna kattığı isimlerden biri de Paraguaylı Adam Bareiro.Meksika ekibi Monterrey'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılan forvet oyuncusu Sivasspor maçında gösterdiği etkili peformansı Kayserispor mücadelesinde 2 golle süsledi.Adam Bareiro'nun Kayserispor maçındaki istatistikleri;Adam Bareiro, Alanyaspor formasıyla bir Süper Lig maçında en fazla isabetli şut çeken oyuncu oldu.Gol: 2Pas %: 91Şut: 6/7RCS topla buluşma: 13Kazandığı ikili mücadele: 4Sosyal medyada gündem haline gelen oyuncuyla ilgili yüzlerce mesaj paylaşıldı;Adam Bareiro! Pulido gibi Chicharito gibi ele avuca sığmaz Güney Amerikalı golcü. Yeni Gekas olacak inş, çok sevdim şimdiden oyununu.— Sinan Yılmaz (@sinan_yilmazz) September 19, 2020 Alanyaspor bu hafta da 2-0'lık bir galibiyet aldı. Adam Bareiro yıldızlaştı bu maç. Güzel bir scout transferi gibi duruyor. Alanya'nın bu sene de ilk 5 zorlayacağını düşünüyorum. Avrupa elemelerine kalacaktır seneye belki 3. olup direk bile gidebilirler.— Yusuf Baran Cevizci (@yusufbcevizci) September 19, 2020 Bu arada Alanyaspor, Davidson'a 1m bonservis vermiş, Adam Bareiro satın alma opsiyonlu kiralık, tutarsa alırlar Merih gibi. Yani mevzu para değil, futbol aklı burada. Geçen sene 700 bine aldıkları Bakasetas'ı 4-5 milyon euroya satabilirler. Daha önce Villafanez'den de kar ettiler https://t.co/OuALan89Nt— Çetin Kuzu (@CetinKuz) September 12, 2020 Scouting'i sadece oyuncu izleme olarak algılamamak lazım. Alanyasporlu #Bareiro'yu Güney Amerika’yı izleyenler zaten bilir ama pandeminin oradaki etkisi ve Avrupa’ya gelme isteğini öğrenip oyuncuyla iletişime geçmek ve Süper Lig'e getirmek de bir meziyet.— Mustafa Göksel (@mgoksell) September 19, 2020 Süper Lig’de bugün oynanan karşılaşmalarda beraberliği bozan tek oyuncu A. Alanyaspor’un yeni transferi Adam Bareiro oldu. Golcü bulmak onların işi👏🏻 Nasıl buldunuz?— Ezgi Sütcü Ercan (@ezgistc) September 19, 2020

Davidson’dan 5 maçta 5 gol

Şu ana kadar oynanan 5 maçta Sivasspor filelerini 1 kez, Hatayspor filelerini ise 3 kez havalandıran 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Davidson, Galatasaray maçını da boş geçmeyerek gol sayısını 5’e yükseltti. Forvet Adam Bareiro ise 5 maçta 3 gol atarak takımının lider mücadelesinde önem rol oynadı.





Çok attı, az yedi

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetimde bu sezona başlayan Akdeniz temsilcisi, ligde attığı 13 golle en çok gol atan takımı konumunda bulurken, kalesinde gördüğü 2 golle Konyaspor ile birlikte ligin en az gol yiyen takımında birisi oldu.





