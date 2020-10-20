Geldiğinde kimse tanımıyordu, Süper Lig'i salladı: 5 maç 5 gol
Galatasaray’ı deplasmanda 2-1’lik skorla mağlup ederek puanını 13’e yükselten Aytemiz Alanyaspor, haftayı zirvede kapattı. Ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunan Akdeniz temsilcisinde sezon başında Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten bir milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Davidson, performansıyla göz doldurdu.
Haber MerkeziİHA
Süper Lig’de 5. hafta maçları tamamlanmasının ardından 13 puanla Alanyaspor ligde liderliğini sürdürdü. Turuncu-yeşilli ekip, lige deplasmanda Sivasspor karşılaşmasıyla başladı. Alanyaspor bu maçta Davidson ve Cauker’in attığı gollerle 2-0 sahadan galip ayrıldı. İkinci hafta ise evinde Kayserispor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. İlk iki hafta oynadığı futbolla göz dolduran Akdeniz ekibi, 3. haftada ise deplasmanda Rizespor ile berabere kaldı. Geçen hafta sahasında ağırladığı Hatayspor’u 6-0’lik farklı skorla Süper Lig’de lider konumuna geldi.
Ligin 5. haftasında dün Galatasaray’ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Alanyaspor, puanını 13’e yükselterek zirvedeki yerini korudu.
Rakip fileleri 13 kez havalandırdı
Oynanan 5 maçta Alanyaspor’un sol kanat oyuncusu Davidson fileleri 5 kez havalandırırken, Adam Bareiro 3, Mustafa Pektemek, Babacar, Bakasetas, Cauker ve Moubandje de 1’er kez topu rakiplerinin ağlarına gönderdi. 2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Alanyaspor, 5 haftada 4 galibiyet 1 beraberlik alırken yeni transfer Davidson ve Adam Bareiro performansıyla göz doldurdu.
Davidson’dan 5 maçta 5 gol
Şu ana kadar oynanan 5 maçta Sivasspor filelerini 1 kez, Hatayspor filelerini ise 3 kez havalandıran 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Davidson, Galatasaray maçını da boş geçmeyerek gol sayısını 5’e yükseltti. Forvet Adam Bareiro ise 5 maçta 3 gol atarak takımının lider mücadelesinde önem rol oynadı.
Çok attı, az yedi
Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetimde bu sezona başlayan Akdeniz temsilcisi, ligde attığı 13 golle en çok gol atan takımı konumunda bulurken, kalesinde gördüğü 2 golle Konyaspor ile birlikte ligin en az gol yiyen takımında birisi oldu.
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