THY EuroLeague 7. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Alman temsilcisi Alba Berlin'i 86-70 mağlup etti.
THY EuroLeague 7. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Alman temsilcisi Alba Berlin'e konuk oldu. Çekişmeli geçen mücadeleyi Anadolu Efes, 70-86'lık skorla kazandı. Karşılaşmanın en skorer ismi Alba Berlin oyuncusu 24 sayıyla Hermannsson oldu. Efes'te ise 16 sayı ile Nwora oldu. Alba Berlin - Anadolu Efes maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Anadolu Efes, EuroLeague 7'nci hafta karşılaşmasında Alman temsilcisi Alba Berlin'e konuk oldu. Maç Efes’in 86-70’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Anadolu Efes, EuroLeague'in 8'inci haftasında evinde Monaco'yu konuk edecek. Alba Berlin ise Sırp temsilcisi Kızılyıldız'a konuk olacak. Alba Berlin - Anadolu Efes maç özeti haberimizde.
ALBA BERLİN - ANADOLU EFES MAÇ ÖZETİ
ALBA BERLİN - ANADOLU EFES MAÇ ÖZETİ
MAÇ SAYILARI
MAÇ SAYILARI
ALBA BERLİN:
Procida 10, Hermannsson 24, Olinde 5, Bean 3, Williams 16, McDowell-White 5, Nufer 1, Schneider, Samar 2, Dörries, Rapieque 4
ANADOLU EFES:
Ercan Osmani 2, Nwora 16, Thompson 9, Bryant 10, Poirier, 3 Beaubois 14, Smits 6, Johnson Jr, Doğuş Özdemiroğlu 10, Hollatz, Oturu 16, Willis
PERİYOTLAR
PERİYOTLAR
1'İNCİ PERİYOT:
19-25
DEVRE:
35-51
3'ÜNCÜ PERİYOT:
52-68
#Alba Berlin
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