THY EuroLeague'in 6. haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Kaunas şehrinde Zalgirio Arena'da Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Maç Fenerbahçe Beko’nun 84-82 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekip, 4 galibiyete ulaştı. Maccabi Tel Aviv ise 4'üncü mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.