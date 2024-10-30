Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculardan Cedi Osman, Fenerbahçe Beko maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kazanmak için oynayacaklarını belirten Ataman, "Zor bir maç olacak. Sakatlıklar sebebiyle hücumda sorun yaşayacağız ama geniş bir kadromuz var. Kazanmak için oynayacağız." dedi.