THY EuroLeague'in 6. haftasında Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'i 84-82 mağlup etti.
THY EuroLeague'in 6. haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Kaunas şehrinde Zalgirio Arena'da Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Maç Fenerbahçe Beko’nun 84-82 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekip, 4 galibiyete ulaştı. Maccabi Tel Aviv ise 4'üncü mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
EuroLeague'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmada Maccabi Tel Aviv'i 84-82 mağlup etti. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 7'nci haftasında 1 Kasım Cuma günü Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek. Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maç özeti haberimizde.
FENERBAHÇE BEKO - MACCABİ TEL AVİV MAÇ ÖZETİ
FENERBAHÇE BEKO - MACCABİ TEL AVİV MAÇ ÖZETİ
PERİYOTLAR
PERİYOTLAR
1. Periyot:
16-21 (Maccabi Tel Aviv lehine)
Devre:
38-40 (Maccabi Tel Aviv lehine)
3. Periyot:
58-67 (Maccabi Tel Aviv lehine)
SAYILAR
SAYILAR
Fenerbahçe Beko:
Wade Baldwin 4, Nigel Hayes-Davis 20, Devon Hall 16, Khem Birch, Bonzie Colson 1, Tarık Biberovic 15, Nicolo Melli 3, Boban Marjanovic 8, Skylar Mays 13, Marko Guduric 4, Dyshawn Pierre
Maccabi Tel Aviv:
Jaylen Hoard 20, John DiBartolomeo 3, Levi Randolph 14, Rokas Jokubaitis 9, Jasiel Rivero 13, Roman Sorkin 7, Saben Lee 13, William Rayman 3, Alpha Kaba, Rafi Menco, Jake Cohen
THY EUROLEAGUE GÜNCEL PUAN DURUMU
THY EUROLEAGUE GÜNCEL PUAN DURUMU
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