Ergin Ataman'dan Fenerbahçe Beko'ya gözdağı

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculardan Cedi Osman, Fenerbahçe Beko maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kazanmak için oynayacaklarını belirten Ataman, "Zor bir maç olacak. Sakatlıklar sebebiyle hücumda sorun yaşayacağız ama geniş bir kadromuz var. Kazanmak için oynayacağız." dedi.
Panathinaikos, THY Euroleague 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak.
Yunan ekibinde başantrenör Ergin Ataman ile oyunculardan Cedi Osman basın mensuplarına maç hakkında açıklamalarda bulundu.
"Fenerbahçe Beko sezona çok iyi başladı ama kendi sahasında Kızılyıldız'a mağlup oldu. Anadolu Efes ve Olympiakos'u da yendiler. Zor bir maç olacak. Sakatlıklar sebebiyle hücumda sorun yaşayacağız ama geniş bir kadromuz var."
"Kazanmak için oynayacağız. Her maç farklı ve aynı zamanda zor. Şimdi sadece Fenerbahçe'yi düşünüyoruz."
"Fenerbahçe maçı çok güzel olacak. Geçen sene Final Four oynadığımız bir takım. Onlara saygı duyuyoruz. Sabırlı oynayıp, mental olarak güçlü kalmamız lazım. Bunları yapmamız halinde kazanacağımızı düşünüyorum."