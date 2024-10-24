Ergin Ataman'dan Fenerbahçe Beko'ya gözdağı

"Fenerbahçe Beko sezona çok iyi başladı ama kendi sahasında Kızılyıldız'a mağlup oldu. Anadolu Efes ve Olympiakos'u da yendiler. Zor bir maç olacak. Sakatlıklar sebebiyle hücumda sorun yaşayacağız ama geniş bir kadromuz var."