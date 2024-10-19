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Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı kapalı gişe

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı kapalı gişe

09:2419/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
AA
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Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko

THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında oynayacağı Panathinaikos Aktor maçının biletlerinin tükendiğini açıkladı.

THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Ataşehir'de oynanacak Fenerbahçe Beko-Panathinaikos Aktor maçının biletleri tükendi.


Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, 25 Ekim Cuma günü saat 20.45'te başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos Aktor'u konuk edecek. Müsabaka biletlerinin tamamı satıldı.


Öğrenci biletlerinin satışının salon gişesinden yapılacağının belirtildiği duyuruda, "Büyük Fenerbahçe taraftarına göstermiş oldukları yoğun ilgi için teşekkür ederiz." denildi.





#Fenerbahçe Beko
#Panathinaikos
#THY Euroleague

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