Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı kapalı gişe

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 4'üncü haftasında deplasmanda Alman ekibi Alba Berlin'i 78-71 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-lacivertli ekipte 14 sayı üreten Nigel Hayes-Davis oldu. Alba Berlin'de ise Spagnolo ve Hermannsson 13 sayıyla oynadı. Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maç özetine ve THY EuroLeague güncel puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.