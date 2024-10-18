THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes Basketbol Takımı, Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Çift maç haftasında çıktığı ilk mücadelede İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya 93-91 mağlup olan Anadolu Efes, ikinci karşılaşmada Olympiakos'a üstünlük kurmaya çalışacak. Lacivert-beyazlı takım, bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Olympiakos ise yaptığı 3 müsabakanın 2'sini kazanırken, 1'inden mağlubiyetle ayrıldı. Peki, Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.