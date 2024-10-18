Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 4'üncü haftasında deplasmanda Alman ekibi Alba Berlin'i 78-71 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 4'üncü haftasında deplasmanda Alman ekibi Alba Berlin'i 78-71 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-lacivertli ekipte 14 sayı üreten Nigel Hayes-Davis oldu. Alba Berlin'de ise Spagnolo ve Hermannsson 13 sayıyla oynadı. Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maç özetine ve THY EuroLeague güncel puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya deplasmanında Alba Berlin'i 78-71 yendi. Sarı-lacivertlile bu sonuçla 3. galibiyetini elde ederken, Alba Berlin 3. yenilgisini aldı. Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maç özeti haberimizde.
ALBA BERLIN - FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖZETİ
ALBA BERLIN - FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖZETİ
SAYILAR VE PERİYOTLAR
SAYILAR VE PERİYOTLAR
Alba Berlin:
Hermannsson 13, Olinde 12, Mattisseck, Wetzell 5, Koumadje 4, Procida, Spagnolo 13, Mcdowell-White 2, Schneider 8, Bean 2, Willams 12
Fenerbahçe Beko:
Baldwin 13, Hall 2, Hayes-Davis 14, Colson 2, Sertaç Şanlı 3, Melli 12, Tarık Biberovic 12, Pierre 6, Zagars 5, Marjanovic 8, Birch 1
1. Periyot: 16-15
Devre: 31-38
3. Periyot: 47-58
THY EUROLEAGUE GÜNCEL PUAN DURUMU
THY EUROLEAGUE GÜNCEL PUAN DURUMU
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