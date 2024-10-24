Fenerbahçe Beko THY Euroleague'de Panathinaikos'u ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, ligde 5. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle haftaya 6. basamakta giriyor.