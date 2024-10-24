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Fenerbahçe Beko THY Euroleague'de Panathinaikos'u ağırlayacak

Fenerbahçe Beko THY Euroleague'de Panathinaikos'u ağırlayacak

09:5924/10/2024, Perşembe
AA
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Fenerbahçe Beko, bir önceki hafta ALBA Berlin'i mağlup etmişti.
Fenerbahçe Beko, bir önceki hafta ALBA Berlin'i mağlup etmişti.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 5. haftasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u ağırlayacak. Müsabaka, saat 20.45'te başlayacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, ligde 5. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle haftaya 6. basamakta giriyor.


38. kez karşılaşacaklar


Fenerbahçe ile Panathinaikos, 38. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 37 müsabakanın 20'sini Yunan temsilcisi, 17'sini ise sarı-lacivertliler kazanmıştı.

#Fenerbahçe Beko
#Panathinaikos
#THY Avrupa Ligi

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