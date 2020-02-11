SÜPER LİG

Albayrakspor'dan bir şampiyonluk daha

Türk sporuna katkıda bulunmayı vizyonu olarak kabul eden Albayrakspor’un U-15 takımı, grubunu namağlup zirvede tamamlayarak, Türkiye Şampiyonasına katılım hakkı elde etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Albayrakspor U-15 oyuncuları ve teknik ekibi

Albayrakspor U-15 oyuncuları ve teknik ekibi

A takımın yanı sıra alt kategorilerde de sağlam birey yetiştirip, Türk sporuna katkıda bulunmayı en önemli vizyonu olarak benimseyen Albayrak Spor Kulübü’nde bir şampiyonluk sevinci daha yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, U-15 5. Grup’ta bitime 3 hafta kala topladığı 32 puanla namağlup şampiyon olarak tarih yazdı. Futbolcuların çoğu U-14 oyuncusu olan ve bu kategoride şampiyonluğu son maçta kaybeden Albayrakspor bir üst kategoride rakiplerine büyük bir fark atmayı başardı. Bütün oyuncuları alt yapısından yetişen Albayrakspor, bu başarısıyla Türkiye Şampiyonası’nda boy göstermeye hak kazandı.

Albayrakspor
Albayrakspor

ALTYAPIDA BÜYÜK PLANLARIMIZ VAR

Albayrak Spor Kulübü Başkan Hamza Albayrak yaptığı açıklamada, “Albayrak Spor Kulübü olarak öncelikli hedefimiz topluma, vatana, millete faydalı ve ahlaklı bireyler yetiştirmek. Genç kardeşlerimizin böyle başarıları da bizi ayrıca mutlu ediyor. Önümüzdeki dönemde altyapı ve altyapıda spor yapan tüm kardeşlerimiz için daha büyük planlarımız var. U-15 takımımızı tebrik ediyor ve Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyorum. Kulübümüzü ve misyonumuzu en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum” dedi.

U-14 LİGİ BİZİ HIRSLANDIRDI

  • Albayrakspor 2. Başkanı ve Genel Kaptanı Mehmet Günaydın, hedeflerinin Türk halkına ve Türk sporuna ahlaklı ve sağlıklı bireyler yetiştirmek olduğunu belirterek, “Teknik heyetimiz de tecrübeli hocalarla kuruldu. Bunun meyvelerini alıyoruz. Başarılarından dolayı gençlerimiz ve teknik ekibimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı. Albayrakspor U-15’i şampiyon yapan teknik direktör Faruk Aydın ise “U14’te kaybettiğimiz şampiyonluk ekstra motive olmamızı sağladı. Aynı kadro ile bir üst kategoride şampiyonluk sevincini yaşıyoruz. Daha büyük başarılar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Albayrak Spor’un vizyonu sürüyor
Albayrak Spor’un vizyonu sürüyor

27 Ağustos’ta yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Hamza Albayrak’ın başkanlığa seçilmesinin ardından vizyonuna kaldığı yerden devam eden Albayrak Spor Kulübü, lige iyi başlamamasına rağmen toparlanarak üst sıralara doğru tırmanışını sürdürüyor. A takımın yanı sıra alt kategorilerde de sağlam birey yetiştirip, Türk sporuna katkıda bulunmayı en önemli vizyonu olarak benimseyen Albayrakspor’da alt yapı kategorilerinde sosyal sorumluluk projelerine de imza atılıyor. Albayrakspor’un alt yaş kategorilerinden U-12 takımı geçtiğmiz hafta oynanan Taşıtarlaspor maçına “Lösemi değil iyilik bulaşıcıdır” pankartıyla çıktı. Grubunda namağlup ikinci sırada bulunan U-12 takımı davranaşıyla takdir topladı.Kulüp adına 500 fidan dikildi7 branşta yaklaşık 1000’e yakın sporcuya ev sahipliği yapan Albayrak Spor Kulübü, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan “Geleceğe Nefes” projesine 500 fidanla destek verdi. Albayrak Spor Kulübü Başkanı Hamza Albayrak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tıpkı fidanlar gibi gençler de geleceğimiz olmalı. Bu kapsamda tüm branşlarımızda kadromuzu gençlerden oluşturma gayreti içinde olduk. Bundan sonra da inşallah bu düsturda hareket edeceğiz. Albayrak Spor Kulübü olarak, bilinçli, ahlaklı, edepli, başarılı gençler yetiştirmek için çalışıyoruz. 7 branşta 1000’e yakın sporcumuzla bu mücadelenin içerisindeyiz. Topluma faydalı, ahlaklı bireyler yetiştirme mottosuyla çıktığımız yolda Türk sporuna başarılı sporcular yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına öncü olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.Havataşspor liderliğini sürdürüyorAlbayrakspor’un pilot takımlarından olan ve 1. Amatör Lig’de mücadele eden Havataşspor ise grubunda liderliğini sürdürüyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alıp bir kez de berabere kalan Havataşspor, 18 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü. Havataşspor Teknik Direktörü Naki Yıldız yaptığı açıklamada, “Tabi ki şampiyonluk yaşamak hedeflerimiz arasında. Grubumuzda lideriz ve amatör liglerde en az gol yiyen 3 takımdan biriyiz. Ancak bizim öncelikli hedefimiz genç ve karakter sahibi oyuncuları bulup önce Albayrakspor’a ardından Türk sporuna katmaktır. Takımımızın yaş ortalaması 18.5. Genç nesillerimizi sağlam bir birey olarak yetiştirip Türk futboluna hizmet etmek ediyoruz. Bu doğrultuda Metin Kılınç ve Gökhan Demir hocamızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen &quot;11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes&quot; kampanyası kapsamında bizler de Albayrak Spor Kulübü olarak 500 adet fidanla #GeleceğeNefes olduk. pic.twitter.com/YfS8q25pj0&mdash; Albayrak Spor Kulübü (@AlbayrakSpor) November 11, 2019

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