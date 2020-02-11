Albayrakspor'dan bir şampiyonluk daha

A takımın yanı sıra alt kategorilerde de sağlam birey yetiştirip, Türk sporuna katkıda bulunmayı en önemli vizyonu olarak benimseyen Albayrak Spor Kulübü’nde bir şampiyonluk sevinci daha yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, U-15 5. Grup’ta bitime 3 hafta kala topladığı 32 puanla namağlup şampiyon olarak tarih yazdı. Futbolcuların çoğu U-14 oyuncusu olan ve bu kategoride şampiyonluğu son maçta kaybeden Albayrakspor bir üst kategoride rakiplerine büyük bir fark atmayı başardı. Bütün oyuncuları alt yapısından yetişen Albayrakspor, bu başarısıyla Türkiye Şampiyonası’nda boy göstermeye hak kazandı.

ALTYAPIDA BÜYÜK PLANLARIMIZ VAR

Albayrak Spor Kulübü Başkan Hamza Albayrak yaptığı açıklamada, “Albayrak Spor Kulübü olarak öncelikli hedefimiz topluma, vatana, millete faydalı ve ahlaklı bireyler yetiştirmek. Genç kardeşlerimizin böyle başarıları da bizi ayrıca mutlu ediyor. Önümüzdeki dönemde altyapı ve altyapıda spor yapan tüm kardeşlerimiz için daha büyük planlarımız var. U-15 takımımızı tebrik ediyor ve Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyorum. Kulübümüzü ve misyonumuzu en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum” dedi.

U-14 LİGİ BİZİ HIRSLANDIRDI

Albayrakspor 2. Başkanı ve Genel Kaptanı Mehmet Günaydın, hedeflerinin Türk halkına ve Türk sporuna ahlaklı ve sağlıklı bireyler yetiştirmek olduğunu belirterek, “Teknik heyetimiz de tecrübeli hocalarla kuruldu. Bunun meyvelerini alıyoruz. Başarılarından dolayı gençlerimiz ve teknik ekibimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı. Albayrakspor U-15’i şampiyon yapan teknik direktör Faruk Aydın ise “U14’te kaybettiğimiz şampiyonluk ekstra motive olmamızı sağladı. Aynı kadro ile bir üst kategoride şampiyonluk sevincini yaşıyoruz. Daha büyük başarılar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.