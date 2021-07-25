Spor Alex Teixeiranın alternatifi bulundu İşte Beşiktaşın teklif yaptığı dünya yıldızı
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Alex Teixeira'nın alternatifi bulundu: İşte Beşiktaş'ın teklif yaptığı dünya yıldızı

Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira’nın Dubai’ye transfer görüşmeleri için gitmesinden dolayı alternatif arayışına girdi. İtalyan medyası, siyah-beyazlı takımın, bonservisi Inter’de olan Radja Nainggolan’la ilgilendiğini yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alex Teixeiranın alternatifi bulundu: İşte Beşiktaşın teklif yaptığı dünya yıldızı
​Alex Teixeira

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ederken, yönetim ilgilendiği futbolcuların dışında alternatif isimleri de kenarda tutuyor.

Uzun süredir siyah-beyazlı takımın gündeminde olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira’nın Dubai’ye transfer görüşmeleri için gitmesi, Beşiktaş yönetimini yeni arayışlara itti. İtalyan medyası, Beşiktaş’ın, bonservisi Inter’de olan Radja Nainggolan’la ilgilendiğini yazdı. La Gazzetta Dello Sport’a göre, İtalyan ekibiyle sözleşmesini feshetmek için 2 milyon Euro isteyen Belçikalı orta saha oyuncusuna Beşiktaş talip oldu. Haberde Beşiktaş’ın, Inter yönetiminin 1.2 milyon Euro fesih bedeliyle anlaşmak istediği Nainggolan için teklif yapıp beklemeye geçtiği ifade edildi.

Beşiktaş’ın 33 yaşındaki 10 numaraya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Geçen sezon Cagliari’de kiralık oynayan Nainggolan’ın cevabı henüz netleşmedi.

Nainggolan Inter formasıyla çıktığı 41 maçta 7 gol atarken 3 de asist kaydetti.
Nainggolan Inter formasıyla çıktığı 41 maçta 7 gol atarken 3 de asist kaydetti.

Sarabia sürprizi

Nainggolan’ın kulübüyle anlaşarak boşa çıkmasını bekleyen Beşiktaş yönetimi, olumsuz yanıt gelmesi halinde görüşmeleri daha da ileriye taşıyacak. Ghezzal ile yeniden anlaşma aşamasına gelen siyah-beyazlılar, olumsuz bir durumda zorda kalmamak için yeni arayışlarını sürdürüyor. Le 10 Sports’a göre Pablo Sarabia’nın menajeri kendisine yeni bir kulüp bulmaya çalışıyor. Bonservisi PSG’de olan 29 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş’la temasta olduğu dile getirildi.

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Pablo Sarabia (@pablosarabia92)'in paylaştığı bir gönderi

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