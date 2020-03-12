SÜPER LİG

Alexander Sörloth'un sol bileğinde ödem belirlendi

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Alexander Sörloth'un sol bileğinde ödem belirlendi. Yıldız futbolcunun MR'ı yarın çekilecek ve durumu netleşecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Alexander Sörloth

​Alexander Sörloth

Fotoğraf: Volkan Kaşik

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Alexander Sörloth, dün Yeni Malatya maçında sakatlık geçirmiş ve oyuna devam edememişti. Norveçli futbolcu stadyumdan ayakları sarılı bir şekilde çıkmıştı.

Sol ayak bileğinde ödem gerçekleşen oyuncunun MR'ının çekilemediği aktarıldı. Röntgen sonuçlarında oyuncuda kırık olmadığı belirtilirken ödem inmeden MR çekilemediği belirtildi.

Norveçli futbolcunun bu süreçte idmana çıkamayacağı öğrenilirken Başakşehir maçında oynamasının zor olduğu aktarıldı.

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