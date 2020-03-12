Alexander Sörloth'un sol bileğinde ödem belirlendi

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Alexander Sörloth, dün Yeni Malatya maçında sakatlık geçirmiş ve oyuna devam edememişti. Norveçli futbolcu stadyumdan ayakları sarılı bir şekilde çıkmıştı.
Sol ayak bileğinde ödem gerçekleşen oyuncunun MR'ının çekilemediği aktarıldı. Röntgen sonuçlarında oyuncuda kırık olmadığı belirtilirken ödem inmeden MR çekilemediği belirtildi.
Norveçli futbolcunun bu süreçte idmana çıkamayacağı öğrenilirken Başakşehir maçında oynamasının zor olduğu aktarıldı.
Sörloth'un Başakşehir maçında oynamasının zor gözüktüğü belirtildi pic.twitter.com/BIHwMPm70n
Sörloth'un Başakşehir maçında oynamasının zor gözüktüğü belirtildi pic.twitter.com/BIHwMPm70n— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 12 Mart 2020
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