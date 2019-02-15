Alex'in gözleri doldu

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex de Souza, 7 yıllık aranın ardından FBTV'ye çıktı. Duygusal anların yaşandığı programda Alex'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Eksikliğini hissettiğim bir şeydi"
- "6-7 sene olmuştu kulüp televizyonundan taraftarlara seslenmeyeli. Bu fırsatı tanıdığınız için çok teşekkür ederim. Eksikliğini hissettiğim bir şeydi bu. Stüdyolara çok yabancı değilim. Brezilya'da böyle bir program yapıyorum. Eski takım arkadaşım Luciano ile birlikte program yapıyoruz. Ailemle vakit geçiriyorum. Türkiye'yi de takip ediyorum. Sosyal medyadan Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Sezon başı biraz sıkıntılı oldu ama takım toparlanma sürecine girdi. Umuyorum haftaya Zenit maçıyla, sonra ligdeki diğer maçlarla çıkış sürecektir."
"O golü atarak gerçek Fenerbahçeli oldum"
- "Fenerbahçe'ye geldikten sonra Galatasaray'a gol atınca gerçek Fenerbahçeli olacağım söylendi. Ben de o golü atarak gerçek Fenerbahçeli oldum. Galatasaray'a 9 gol attım."
Programda eski gollerini izlerken gözleri dolan Alex, "Ben de sizler gibiyim, eski maçları izlerken duygulanıyorum. Evimde Fenerbahçe günlerine ait anlamı olan bir köşe var. Fenerbahçe benim için çok özel ve hayatımın son anına kadar da öyle kalacak" dedi.
FBTV ekranlarında eski gollerini izleyen Alex De Souza'nın gözleri doldu. pic.twitter.com/XEwZCTovO1
FBTV ekranlarında eski gollerini izleyen Alex De Souza'nın gözleri doldu. pic.twitter.com/XEwZCTovO1— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Şubat 2019
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