Alex'ten heykeline ziyaret

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza dün gece geldiği İstanbul'da ayağının tozuyla Kadıköy’de bulunan heykelini ziyaret etti.
Sarı-lacivertlilerde futbol oynadığı dönemde tercümanlık yapan Samet Güzel ile birlikte heykelinin yanında poz veren efsane futbolcu, bugün bir alışveriş merkezinde kitabı için imza gününe katılacak.
- Alex de Souza'nın cuma günü oynanacak olan Fenerbahçe Doğuş-CSKA Moskova ve cumartesi günü Fenerbahçe Galatasaray derbisini tribünlerden izlemesi bekleniyor.
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