Alex'ten heykeline ziyaret

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza dün gece geldiği İstanbul'da ayağının tozuyla Kadıköy’de bulunan heykelini ziyaret etti.

Sarı-lacivertlilerde futbol oynadığı dönemde tercümanlık yapan Samet Güzel ile birlikte heykelinin yanında poz veren efsane futbolcu, bugün bir alışveriş merkezinde kitabı için imza gününe katılacak.

Alex de Souza'nın cuma günü oynanacak olan Fenerbahçe Doğuş-CSKA Moskova ve cumartesi günü Fenerbahçe Galatasaray derbisini tribünlerden izlemesi bekleniyor.

Alex'i uğurlayan da oydu karşılayan da o oldu Fenerbahçe’nin unutulmaz oyuncularından Brezilyalı eski futbolcu Alex De Souza, yazdığı kitabının imza törenine katılmak üzere gece saat 23.00 sıralarında İstanbul’a geldi. Türk Hava Yolları’nın Sao Paulo’dan kalkan tarifeli uçağıyla Atatürk Havalimanı’na gelen eski yıldız futbolcu, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yaptı.Fotoğraf çektirmek için sıraya girdilerFenerbahçenin efsanevi futbolcularından biri olan Alex De Souza’yı Dış Hatlar Terminalinde kendisini bekleyen hayranları karşıladı. Çok sayıda taraftar ve havalimanı çalışanı Alex De Souza ile fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi. Yıldız isim de hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi.Alex de Souza'yı havalimanında karşılayanlar arasında eski takım arkadaşı Semih Şentürk de vardı. Alex'i İstanbul'dan ayrılırken tek uğurlayan futbolcu olan Semih Şentürk, böylelikle eski takım arkadaşına tekrar vefasını göstermiş oldu.Derbiyi de izlemeye gelecekAlex De Souza daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı. Brezilyalı eski futbolcu, 14 Mart Çarşamba günü bir AVM’de düzenlenecek törene karılarak kitabını hayranları için imzalayacak. Alex De Souza, cumartesi günü Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçını da tribünden izleyecek.Alex de Souza'nın tişörtü sosyal medyayı salladı