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Alex'ten heykeline ziyaret

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından olan Alex de Souza İstanbul'a gelir gelmez heykelini ziyaret etti.

Haber Merkezi IHA
Alex de Souza İstanbul'a gelir gelmez tercüman Samet Güzel'le heykelini ziyarete gitti.

Alex de Souza İstanbul'a gelir gelmez tercüman Samet Güzel'le heykelini ziyarete gitti.

Fotoğraf: IHA

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza dün gece geldiği İstanbul'da ayağının tozuyla Kadıköy’de bulunan heykelini ziyaret etti.

Sarı-lacivertlilerde futbol oynadığı dönemde tercümanlık yapan Samet Güzel ile birlikte heykelinin yanında poz veren efsane futbolcu, bugün bir alışveriş merkezinde kitabı için imza gününe katılacak.

  • Alex de Souza'nın cuma günü oynanacak olan Fenerbahçe Doğuş-CSKA Moskova ve cumartesi günü Fenerbahçe Galatasaray derbisini tribünlerden izlemesi bekleniyor.

Alex'i uğurlayan da oydu karşılayan da o oldu
Alex'i uğurlayan da oydu karşılayan da o oldu

Fenerbahçe’nin unutulmaz oyuncularından Brezilyalı eski futbolcu Alex De Souza, yazdığı kitabının imza törenine katılmak üzere gece saat 23.00 sıralarında İstanbul’a geldi. Türk Hava Yolları’nın Sao Paulo’dan kalkan tarifeli uçağıyla Atatürk Havalimanı’na gelen eski yıldız futbolcu, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yaptı.Fotoğraf çektirmek için sıraya girdilerFenerbahçenin efsanevi futbolcularından biri olan Alex De Souza’yı Dış Hatlar Terminalinde kendisini bekleyen hayranları karşıladı. Çok sayıda taraftar ve havalimanı çalışanı Alex De Souza ile fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi. Yıldız isim de hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi.Alex de Souza'yı havalimanında karşılayanlar arasında eski takım arkadaşı Semih Şentürk de vardı. Alex'i İstanbul'dan ayrılırken tek uğurlayan futbolcu olan Semih Şentürk, böylelikle eski takım arkadaşına tekrar vefasını göstermiş oldu.Derbiyi de izlemeye gelecekAlex De Souza daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı. Brezilyalı eski futbolcu, 14 Mart Çarşamba günü bir AVM’de düzenlenecek törene karılarak kitabını hayranları için imzalayacak. Alex De Souza, cumartesi günü Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçını da tribünden izleyecek.Alex de Souza'nın tişörtü sosyal medyayı salladı

Alex de Souza'nın tişörtü sosyal medyayı salladı
Alex de Souza'nın tişörtü sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Brezilyalı yıldızı bir grup taraftar havalimanında karşıladı. Alex'in üzerine giydiği tişört ise oldukça dikkat çekti.Bunun sebebi ise Brezilyalı yıldızın futbol taktiğinin basılı olduğu bir tişörtü giymiş olması. Alex'in tişörtünde tek ön liberolu sistemi tercih etmiş olması da sarı lacivertli taraftarlar arasında 'Aykut Kocaman'a mesaj' olarak yorumlandı.Alex De Souza, 14 Mart Çarşamba günü bir AVM’de düzenlenecek törene katılarak kitabını hayranları için imzalayacak. Alex De Souza, cumartesi günü Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçını da tribünden izleyecek.İşte Alex de Souza'nın üzerine giydiği tişört hakkında atılan mesajlar;SON DAKİKA: ALEX DE SOUZA, FENERBAHÇENİN GALATASARAY MAÇINDA ÇIKMASI GEREKEN DİZİLİŞİ TİŞÖRTÜNE İŞLEDİ. pic.twitter.com/6x5LBfZBtd&mdash; Marke Futbol (@marqefutbol) 13 Mart 2018 Beyler tişört derki hafta sonu çıkmamız gereken dizilişi bu King Alex de Souza İstanbul pic.twitter.com/woazfqpKad&mdash; Cüneyt GÜNGÖR (@CGungur) 13 Mart 2018 Alex de Souza İstanbul’a gelmiş lan adamın tişörtünde bile hücum futbolu var delircemm @Alex10 pic.twitter.com/8WYOQweRdw&mdash; Berat➰ (@unlikeplutoo) 13 Mart 2018 &quot;Alex de Souza İstanbul&quot;Fenerbahçe Galatasaray maçı derby taktiği pic.twitter.com/tYKu3V0wJa&mdash; baris&amp;baris (@barisicinbaris) 13 Mart 2018 #Alexdesouza tişörtü ile galatasaray&#39;a mesaj mı veriyor!!Derbi heyecanlı geçeceğe benziyor.... pic.twitter.com/dI5gAKz9sJ&mdash; Umut Yercel (@umut_yercel) 13 Mart 2018 Video: Alex de Souza'nın tişörtü sosyal medyayı salladı

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