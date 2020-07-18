Ali Koç'tan Max Kruse için flaş sözler: Hesabı sorulacak

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Ali Koç, takımdan ayrılan Max Kruse ile ilgili dikkati çeken ifadeler kullandı. Ali Koç'un Alman yıldız hakkında yaptığı açıklama şöyle;

"Danışmanlarının telkinine rağmen kumar oynadı"

"Max Kruse konusu mahkemede. Fazla konuşmayacağım. Gönlü burada değildi. Alman'ın en değişiğini seçmişiz. Bunun hesabı sorulacak! Pandemi dönemi hariç hiçbir şekilde borcumuz yoktu. Kendi danışmanlarının telkinine rağmen kumar oynadı, ben pokerciyim dedi."

Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse futbol oynamak istediği yeri açıkladı Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Max Kruse, Sky Sports'a açıklamalarda bulundu. Kruse, sarı lacivertlilerle olan durumunun hukuk sürecine girdiğini ve çok fazla konuşmasının doğru olmayacağını söylerken 'haklı olduğumu düşünüyorum' ifadesini kullandı.Max Kruse, Fenerbahçe ile arasındaki kriz konusunda kendisini haklı bulurken yeni sezonda futbol kariyerine Almanya Bundesliga'da devam etmek istediğini açıkladı. İşte Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;"Muhtemelen hukuki bir süreç olacağı için verdiğim kararla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum ama haklı olduğumu düşünüyorum. Tercihim Bundesliga'ya dönmek. Bundesliga'da oynayan her kulüp, bana yetecek olan maaşı verebilecek finansal imkanlara sahip."Hatırlanacağı üzere Max Kruse, Fenerbahçe'de son dönemlerde alması gereken ücretleri alamadığını iddia ederek sözleşmesini feshetmişti. Alman yıldız, konuyu FIFA'ya taşımış ve serbest kalmıştı.