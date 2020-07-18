Ali Koç'tan Max Kruse için flaş sözler: Hesabı sorulacak
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sözleşmesini tek taraflı fesheden Alman futbolcu Max Kruse hakkında konuştu. Alman futbolcuya pandemi öncesinden borçlarının olmadığını belirten Koç, "Max Kruse'den bunun hesabı sorulacak" dedi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Ali Koç, takımdan ayrılan Max Kruse ile ilgili dikkati çeken ifadeler kullandı. Ali Koç'un Alman yıldız hakkında yaptığı açıklama şöyle;
"Danışmanlarının telkinine rağmen kumar oynadı"
"Max Kruse konusu mahkemede. Fazla konuşmayacağım. Gönlü burada değildi. Alman'ın en değişiğini seçmişiz. Bunun hesabı sorulacak! Pandemi dönemi hariç hiçbir şekilde borcumuz yoktu. Kendi danışmanlarının telkinine rağmen kumar oynadı, ben pokerciyim dedi."
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