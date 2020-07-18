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Ali Koç Max Kruse için ne dedi?

Ali Koç'tan Max Kruse için flaş sözler: Hesabı sorulacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sözleşmesini tek taraflı fesheden Alman futbolcu Max Kruse hakkında konuştu. Alman futbolcuya pandemi öncesinden borçlarının olmadığını belirten Koç, "Max Kruse'den bunun hesabı sorulacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Ali Koç, takımdan ayrılan Max Kruse ile ilgili dikkati çeken ifadeler kullandı. Ali Koç'un Alman yıldız hakkında yaptığı açıklama şöyle;

"Danışmanlarının telkinine rağmen kumar oynadı"

  • "Max Kruse konusu mahkemede. Fazla konuşmayacağım. Gönlü burada değildi. Alman'ın en değişiğini seçmişiz. Bunun hesabı sorulacak! Pandemi dönemi hariç hiçbir şekilde borcumuz yoktu. Kendi danışmanlarının telkinine rağmen kumar oynadı, ben pokerciyim dedi."

Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse futbol oynamak istediği yeri açıkladı
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse futbol oynamak istediği yeri açıkladı

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Max Kruse, Sky Sports'a açıklamalarda bulundu. Kruse, sarı lacivertlilerle olan durumunun hukuk sürecine girdiğini ve çok fazla konuşmasının doğru olmayacağını söylerken 'haklı olduğumu düşünüyorum' ifadesini kullandı.Max Kruse, Fenerbahçe ile arasındaki kriz konusunda kendisini haklı bulurken yeni sezonda futbol kariyerine Almanya Bundesliga'da devam etmek istediğini açıkladı. İşte Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;"Muhtemelen hukuki bir süreç olacağı için verdiğim kararla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum ama haklı olduğumu düşünüyorum. Tercihim Bundesliga'ya dönmek. Bundesliga'da oynayan her kulüp, bana yetecek olan maaşı verebilecek finansal imkanlara sahip."Hatırlanacağı üzere Max Kruse, Fenerbahçe'de son dönemlerde alması gereken ücretleri alamadığını iddia ederek sözleşmesini feshetmişti. Alman yıldız, konuyu FIFA'ya taşımış ve serbest kalmıştı.

Ali Koç'tan Alex açıklaması: Umarım bir gün takımın başına geçer
Ali Koç'tan Alex açıklaması: Umarım bir gün takımın başına geçer

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Alex de Souza ile ilgili soruya verdi. Brezilyalı efsanenin kariyer planlaması olduğunu ifade eden Koç, "Alex'in Fenerbahçe'nin başına geçmesinde bir engel yoktur" dedi."Alex için bir planlamamız yok ama..."Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;"Alex'le istişaremiz oluyor. Bu camianın bir parçası olduğunu hissedebiliyor. Maçlara geliyor. İki taraf da yanlış yapmıştır. Büyük resme baktığımız zaman faydaları, katkıları çoktur. Alex'in kulübümüzde görev alması için bir planlamamız yok. Alex'in bir kariyer planlaması var. Saha içerisinde de çok zeki bir futbolcuydu. Alelacele bir şey yapmıyor. Plan programı var. Bu plan programıyla ilerliyor. Alex'in Fenerbahçe'nin başına geçmesinde bir engel yoktur. Alex hem saha içinde hem saha dışında umarım çok başarılı olur. İnşallah Alex bir gün bu camianın başına geçer, birçok kupalar kazandırır." Fenerbahçe'de olay iddia: İdmanda yumruklar havada uçuştuGaleri: Alex'in efsane Fenerbahçe 11'i

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