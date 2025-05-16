Aliağa Petkimspor, Play-in için sahaya çıkıyor

Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında Aliağa Petkimspor, yarın iç sahada Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Enka Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 15.30’da başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 12 galibiyet 17 mağlubiyetle 11. basamakta bulunuyor. Konuk Bursaspor da aynı galibiyet ve mağlubiyet sayılarına sahip olarak 10. sırada yer alıyor. Başantrenör Burak Gören ve öğrencileri, normal sezonun son müsabakasında Bursaspor’u yenerek 10. basamağa yükselip ligi Play-in hattında tamamlamayı hedefliyor.