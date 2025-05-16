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Aliağa Petkimspor, Play-in için sahaya çıkıyor

Aliağa Petkimspor, Play-in için sahaya çıkıyor

11:4416/05/2025, Cuma
IHA
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Aliağa Petkimspor, Play-in için sahaya çıkıyor
Aliağa Petkimspor, Play-in için sahaya çıkıyor

Aliağa Petkimspor, 30. hafta mücadelesinde yarın Bursaspor’u iç sahada mağlup ederek Play-in hattına girmeyi hedefliyor.

Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında Aliağa Petkimspor, yarın iç sahada Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Enka Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 15.30’da başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 12 galibiyet 17 mağlubiyetle 11. basamakta bulunuyor. Konuk Bursaspor da aynı galibiyet ve mağlubiyet sayılarına sahip olarak 10. sırada yer alıyor. Başantrenör Burak Gören ve öğrencileri, normal sezonun son müsabakasında Bursaspor’u yenerek 10. basamağa yükselip ligi Play-in hattında tamamlamayı hedefliyor.

İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan müsabakayı İzmir ekibi deplasmanda 111-85’lik skorla kazanmayı başardı.

Bu zorlu karşılaşmayı Mehmet Şahin, Alper Özgök ve Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek.


Play-in ile Play-off yolu açılıyor

Normal sezon sonunda ligi 7. 8. 9. ve 10. sırada tamamlayan takımlar 7-8 / 9-10 eşleşerek Play-in oynama hakkı elde edecek. Play-in eşleşmeleri tek maç üzerinden ligi üst sırada bitiren takımın sahasında oynanacak. 7-8 eşleşmesini kazanan takım lig 7.’si olarak Play-off’a katılacak. 7-8 eşleşmesini kaybeden takım 9-10 eşleşmesinin galibi ile 8. sıradan Play-off’a girmek için karşılaşacak.

#Aliağa Petkimspor
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