Allahyar Sayyadmanesh, Zorya Luhansk​ için sağlık kontrollerinden geçecek

Fenerbahçe de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde gelen oyuncular kadar, giden oyuncular da büyük önem taşıyor. Bu isimlerden birisi de Allahyar Sayyadmanesh.

Sağlık kontrollerinden geçecek

Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh’e bir süre önce Ukrayna ekibi Zorya Luhansk talip olmuştu. Bugün Ukrayna basınında çıkan haberlere göre Allahyar’a kiralık olarak teklifte bulunan Zorya kulübü yetkilileri, İranlı futbolcunun gireceği sağlık kontrolü sonrasında çıkacak sonuçlara göre oyuncu ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Allahyaryar, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor’da kiralık olarak geçirmiş ve burada 7 maçta forma giymişti.

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