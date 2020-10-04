TRANSFER

Allahyar Sayyadmanesh, Zorya Luhansk​ için sağlık kontrollerinden geçecek

Allahyar Sayyadmanesh, Zorya Luhansk için sağlık kontrollerinden geçecek

Ukrayna Premier Lig ekibi Zorya Luhansk, Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh’in sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından İranlı futbolcu ile sözleşme imzalayacak.

Haber Merkezi İHA
Allahyar Sayyadmanesh, 2019 yılında 753 bin euro bonservis karşılığında transfer edilmişti.

Allahyar Sayyadmanesh, 2019 yılında 753 bin euro bonservis karşılığında transfer edilmişti.

Fenerbahçe de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde gelen oyuncular kadar, giden oyuncular da büyük önem taşıyor. Bu isimlerden birisi de Allahyar Sayyadmanesh.

Sağlık kontrollerinden geçecek

Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh’e bir süre önce Ukrayna ekibi Zorya Luhansk talip olmuştu. Bugün Ukrayna basınında çıkan haberlere göre Allahyar’a kiralık olarak teklifte bulunan Zorya kulübü yetkilileri, İranlı futbolcunun gireceği sağlık kontrolü sonrasında çıkacak sonuçlara göre oyuncu ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalayacağı belirtildi.

  • Allahyaryar, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor’da kiralık olarak geçirmiş ve burada 7 maçta forma giymişti.

Fenerbahçe'den son gün teklifi: Bakasetas için yapılan teklif ortaya çıktı
Fenerbahçe'den son gün teklifi: Bakasetas için yapılan teklif ortaya çıktı

Transfer dönemi 5 Ekim Pazartesi günü sona eriyor. Takımlar artık son transferler için kollarını sıvamış durumda. Bu sezon yaptığı transferlerle adından sıkça bahsettiren Fenerbahçe, bir ismi daha kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Diego Perotti ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, 32 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Hatta Arjantinli yıldız, sarı-lacivertlilerin Kadıköy de oynadığı Fatih Karagümrük maçını da stattan takip etti. Diego Perotti, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından sözleşmeyi imzalayacak. Fenerbahçe, Bakasetas için resmi teklif yaptıFenerbahçe artık transfer sezonunun kapanmasına saatler kala, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Bakasetas için harekete geçti. Akdeniz ekibinden Erol Bulut'un eski öğrencisi olan 27 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak bakıyor.beINSPORTS muhabiri Mert Yüksektepe'nin haberine göre, Fenerbahçe, Bakasetas için bugün ilk kez resmi teklif yaptı. Sarı-lacivertliler Yunan oyuncuyu kadrosuna katarak, transfer dönemini kapatmak istiyor. Fenerbahçe'nin Bakasetas için bir miktar para artı oyuncu teklif ettiği de gelen bilgiler arasında.🔷Fenerbahçe , Bakasetas için bugun ilk kez resmi teklif yaptı .&mdash; Mert Yüksektepe (@mertyuksektepee) October 4, 2020 Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 43 karşılaşmaya çıkan Bakasetas, 14 gol ve 8 asistle oynadı. 27 yaşındaki oyuncu bu sezonsa oynadığı 4 karşılaşmada gol veya asist üretemedi.Rıdvan Dilmen'den flaş iddia: Dünyanın sayılı kulüplerine doğru gidiyorFenerbahçe öldü öldü dirildi: Samatta'nın golleri 3 puanı getirdi


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