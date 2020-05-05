BUNDESLİGA

Alman kulüplerinde testler başladı, 10 kişi pozitif çıktı

Almanya'da 1. ve 2. futbol liglerinde futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs testlerinde 10 kişinin sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Daha önce Köln Kulübü'nde 3 vaka çıkmıştı.

Daha önce Köln Kulübü'nde 3 vaka çıkmıştı.

Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan 36 kulüpte 1724 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı belirtildi.

Testler sonucu 10 kişide virüse rastlandığı ve bu kişiler için izolasyon dahil gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Testi pozitif çıkanların kimlikleri açıklanmazken, Köln Kulübünün açıkladığı 3 pozitif vakanın da bu isimler arasında yer aldığı ifade edildi.

Almanya'da liglerin yeniden başlaması için hükümetin kararı beklenirken kulüpler antrenmanlara başlamıştı.


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