BUNDESLİGA

Almanya Süper Kupa: Bayern Münih Borussia Dortmund maç özeti ve gollerini izle

Kimmich'in ilginç golü Bayern'e kupayı getirdi (ÖZET)

Bayern Münih, Allianz Arena'da karşılaştığı Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup ederek Almanya Süper Kupası'nı kazandı. Bavyera ekibine kupayı getiren golü 82. dakikada Joshua Kimmich kaydetti. Bayern Münih-Borussia Dortmund maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak, AA
Kimmich gol vuruşunu yere düşerken yaptı.

Kimmich gol vuruşunu yere düşerken yaptı.

Fotoğraf: ANDREAS GEBERT / Reuters

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eylül ayına ertelenen Almanya Süper Kupa finalinde, geçen sezonun Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu ve Almanya Kupası'nı kazanan Bayern Münih ile ligi ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund, Allianz Arena'da karşılaştı.

Bayern iki farklı öne geçti

Mücadeleye hızlı başlayan Bayern Münih, 18. dakikada Corentin Tolisso ve 32. dakikada Thomas Müller'in golleriyle 2-0 öne geçti.

Maçtaki gol perdesini Tolisso açtı.
Maçtaki gol perdesini Tolisso açtı.
Reuters

Dortmund eşitliği sağladı

Çabuk toparlanan Borussia Dortmund, 39. dakikada Julian Brandt ile ağları sarstı ve ilk yarı Bayern Münih'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Borussia Dortmund, 55. dakikada Erling Haaland'ın golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Haaland, gol sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı.
Haaland, gol sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı.
Reuters

Kimmich attı, Bayern kupayı kaldırdı

Bayern Münih, 82. dakikada Joshua Kimmich'in kaleciden dönen topta yere düşerken yaptığı vuruşla fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Bu skorla Bayern Münih, kupayı 8. kez müzesine götürdü.

Almanya Süper Kupası Neuer'in ellerinde
Almanya Süper Kupası Neuer'in ellerinde
Reuters

Bayern Münih-Borussia Dortmund maç özeti



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