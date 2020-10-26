Almanya’dan Mesut’a özür

İngiltere ekibi Arsenal’de sıkıntılı günler yaşayan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil’in menajeri Erkut Söğüt, ESPN’e önemli açıklamalarda bulundu. Söğüt’ün ifadeleri arasında en dikkat çekici olanı ise Almanya Futbol Federasyonu tarafından Mesut Özil’e iletilen resmi bir özür mektubuydu. Mesut Özil, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği bir fotoğraf sonrası Almanya’da haksız bir tutum ile karşı karşıya kalmıştı. Kendisine yapılan ağır eleştiriler karşısında milli takımınının bir parçası olduğu Almanya Futbol Federasyonu, oyuncusunu korumaktan uzak bir tavır sergilemişti ki Erkut Söğüt, “3 hafta önce Almanya Futbol Federasyonu, Mesut’a yönelik tutumu nedeniyle özür diledi” ifadelerini kullandı. Erkut Söğüt, Almanya Futbol Federasyonu’nun 32 yaşındaki futbolcuyu korumaktan uzak tavrı nedeniyle bir özür mektubu ilettiğini belirtirken, olayın yaşandığı dönemde de Mesut Özil, “Kazandığımızda Almanım ama kaybettiğimizde göçmenim” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

ARSENAL’DE BASKI GÖRÜYOR

Formasını giydiği Arsenal’in önce Avrupa, ardından lig kadrosundan çıkarılan Türk asıllı Alman oyuncu, takımının kararını eleştirirken; dünya çapındaki insanlık dışı eylemlere karşı sesini yükselteceğini yineledi. Bu detay, oyuncunun Çin’e yaptığı eleştiriler nedeniyle kadro dışı kaldığını düşündüğü yorumlarına neden oldu. Yıldız futbolcu, Sincan Bölgesi’ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin’i eleştirmişti. Arsenal ise Çin’deki ticari ilişikileri nedeniyle bu açıklamaya katılmamıştı. İngiliz ekibinde kadro dışı bırakılan Mesut Özil’in, “Acımasızlığa karşı ve adalet için sesimi yükseltmeyi sürdüreceğim” açıklaması yapmıştı.