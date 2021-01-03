SÜPER LİG

Alpaslan Öztürk kararını verdi: İmzayı atıyor

Göztepe Kulübü, Süper Lig devlerinin radarında olan Alpaslan Öztürk'ün sözleşmesini uzatmak istediği ve başarılı futbolcunun da bu teklife olumlu yanıt verdiği bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Alpaslan Öztürk'ün Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

Alpaslan Öztürk'ün Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

Süper Lig'de haftayı bay geçen Göztepe'de yönetim, Alpaslan Öztürk'ün sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Sezon başında adı Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'le anılan ancak transferi gerçekleşmeyen deneyimli oyuncuyla bu hafta masaya oturulacağı öğrenildi.

Başkan Mehmet Sepil'in Alpaslan’ın sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istediği ve olası bir transfer durumunda oyuncunun kulübe para kazandırarak gitmesini planladığı bildirildi. Alpaslan'ın da vitrine çıktığı Göztepe ile sözleşme yenilemeye sıcak baktığı kaydedildi.

  • Sarı-kırmızılılara 2018-2019 sezonunda Elazığspor'dan gelen Alpaslan, ilk senesinde 30 resmi maça çıkıp 3 gol attı. Geçen sezon 25 müsabakada 7 golle oynayan 27 yaşındaki futbolcu, bu yıl ise 8 maçta görev alıp 1 kez fileleri sarstı.

Asıl bölgesi orta saha olmasına rağmen stoperde forma giyen Alpaslan, sakatlığından dolayı son 2 karşılaşmada görev alamadı.
Asıl bölgesi orta saha olmasına rağmen stoperde forma giyen Alpaslan, sakatlığından dolayı son 2 karşılaşmada görev alamadı.

Göztepe’den hakem kararlarına sert tepki: Görevini yerine getirdi
Göztepe’den hakem kararlarına sert tepki: Görevini yerine getirdi

Süper Lig’in 12. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor’a konuk oldu. 45. dakikada Mossoro’nun Michalak’ı düşürmesiyle aleyhine penaltı kararı verilen Göztepe, penaltıdan yediği golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. İkinci yarıda 2 farklı geriye düşen sarı-kırmızılı takım, 66. dakikada Yalçın Kayan ve 81. dakikada Napoleoni’nin golleriyle beraberliği yakaladı.İrfan Can penaltı kurtardıMaçın 90. dakikasında Göztepe ceza sahasında oluşan karambol sonrasında Yasin Pehlivan’ın Alpaslan Öztürk’ün müdahalesiyle yerde kalmasıyla hakem Özgür Yankaya bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Boldrin’in şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarsa da top oyun alanına döndü.Boldrin bir kez daha şut atsa da top, kaleci İrfan Can’dan bir kez daha oyun alanına döndü ve topu önünde bulan Skoda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Golün ardından hakem Özgür Yankaya kısa bir süre oyunu durdurduktan sonra VAR kararıyla golün geçerli olduğunu kararını verdi. Maçta başka gol olmayınca Göztepe, maçtan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.Nefes kesen son: Rizespor 90+3'te güldüGöztepe’den imalı paylaşımMaçın ardından Göztepeli taraftarlar, maç hakemi Özgür Yankaya’ya sosyal medyadan tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı bazı taraftarlar, maçta aleyhlerine verilen 2. penaltı kararında yaşanılan olayın kural hatası olduğunu savundu. Göztepe Spor Kulübü de maçın ardından imalı bir paylaşıma imza attı. Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter hesabından "Görevli olarak geldi, görevini yaptı ve gitti" ifadelerinin bulunduğu bir görsel paylaştı. pic.twitter.com/RkQpPaoltE&mdash; Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) December 12, 2020

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