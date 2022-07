Ampute Futbol Milli Takımı'nın tek hedefi: Dünya şampiyonluğu

Ampute Futbol Milli Takımı’nın teknik direktörü Osman Çakmak, Yeni Şafak Spor Servisi’ne özel açıklamalarda bulundu. Çakmak, iki kez Avrupa şampiyonu olarak tarih yazdıklarını hatırlatarak 30 Eylül’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı 2022 Dünya Kupası’nda da hedeflerinin Dünya Şampiyonluğu olduğunu bildirdi.

1997 yılında Şırnak’ın Besta bölgesi ve Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucunda bacaklarını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, şartların zorluğunu bir kenara bırakarak çıktığı futbol yolunda büyük başarılara imza attı. Biri futbolcu diğeri ise antrenör olmak üzere toplamda iki kez Avrupa Şampiyonu olmayı başaran Çakmak ve ekibi, 30 Eylül’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlama vuruşunu yapacağı 2022 Dünya Şampiyonluğu hazırlıklarına devam ediyor.

REKLAM

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de hazırlık maçı oynayarak çalışmalara başlayan Ampute Futbol Milli Takımı, 6 gece 7 gündüz boyunca Giresun’da yapacağı mini kampla birlikte çalışmalarını sürdürecek. Yaklaşan Dünya Şampiyonluğu öncesi Yeni Şafak Spor Servisi’ne açıklama yapan teknik direktör Osman Çakmak,ortada bir kupa varsa Türkiye olarak her zaman en güçlü adayın olduklarını söyledi.

“NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLMAMIZ GURUR VERİCİYDİ”

Çakmak, 2017 yılında İstanbul’da düzenlenen Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası’nda takım kaptanı olarak şampiyon olduklarını hatırlatarak, “Çok mutlu olmuştuk, takım kaptanıydım. Gurur verici bir ortam oldu. Her Türk evladının yaptığı gibi, biz de ülkemizi ve milletimizi mutlu etmenin mutluluğunu halen daha yaşamaktayız. Devamında 2020 yılında yapılacak şampiyonasının, pandemiden dolayı 2021 yılına ertelenmesi, burada da takımın başına teknik direktör olarak çıkmam, teknik ekibimle beraber şampiyonanın öneminin farkındaydık. Bunu da moral motivasyon olarak futbolculara aşıladık. Ve Avrupa’da hem ülkemizde hem de Polonya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda namağlup şampiyon olmamız gerçekten gurur vericiydi.” ifadelerine yer verdi.

REKLAM

“TARİH YAZMAK TÜRK TOPLUMUNUN GENLERİNDE VAR”

Tarih yazmanın Türk toplumunun genlerinde olduğunu vurgulayarak açıklamalarına devam eden Çakmak, “Bizler de tarih yazmak için teknik ekibimiz ve futbolcu kardeşlerimizle beraber ligde oynanan müsabakalarda, futbolcu kardeşlerimizi izledik. Sinerjisi ve enerjisi yüksek, asalet ve cesaretini ortaya koyan bir takım oluşturduk. Geniş bir kadro kurduk. İnşallah 30 Eylül – 9 Ekim tarihleri arasında 24 ülkenin katılacağı İstanbul’daki dünya şampiyonasında, namağlup şampiyon olmak ve ülkemizde bu mutluluğu beraber yaşamak, biz birlikte güçlüyüz. Aynı sloganla, heyecanlı, coşkulu, azimli ve istekli bir takım oluşturup şampiyon olmak en büyük hedefimizdir. Her zaman çocuklara şunu söylerim, siz bir şeyi çok isterseniz, Allah size nasip eder. Ama bunu isterken, çalışarak da istememiz lazım. Hem isteyip hem çalışıp, hem de biz teknik ekip olarak şunu yapmak zorundayız: Yeni antrenman methotlarıyla, yeni antrenman dilleriyle, futbolcuyu futbola aşık etmenin yollarını arayıp, sahada basmadık yer bırakmamamız lazım. Onun için çok çalışmalıyız. Eğer son gün futbolcu son gün mental ve fiziki hazır olmazsa, o sana ne kadar yardımcı olmak isterse yapamayacağını biliyoruz.” dedi.

REKLAM

“GİRESUN’DA MÜKEMMEL BİR KAMP YAPACAĞIZ”

Çakmak, bugün itibariyle Giresun’da yaklaşık bir hafta sürecek mini bir kampa başladıklarını ve Giresun’u tercih etmelerinde Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun özel ricası olduğunu ifade ederek, “Giresun’u tercih etmemiz, gerçekten Giresun Belediye Başkanımız Aytekin Şenlikoğlu çok istemişti Ampute Futbol Takımı’nı Giresun’da ağırlamak. Biz de söz vermiştik, federasyon başkanımız Sn. Muaz Ergezen de başkanımızın isteğini kırmayarak, Giresun’da kampa girecek. Riva’da kampa girdik, İngiltere’de hazırlık maçları oynadık. Oradaki 3 maçı kazanmamıza rağmen istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Futbolcular mutlu ama biz teknik ekip olarak eksiklerimiz var. Daha doğru ve bilinçli, sahaya sağlam basan, oyunu üçüncü bölgede oynayan, top rakipteyken 20 saniyeden fazla rakipten kalmaması için daha güçlü olmamız lazım. Gerçekten dünyada iyi takımlar var, bunlara da direnmek için Giresun’daki kampı çok iyi değerlendireceğiz. 6 gece 7 gündüz Giresun’da mükemmel bir kamp geçireceğiz.” şeklinde konuştu.

REKLAM

“DİĞER ÜLKELER BİZİ ÖRNEK ALIYOR”

Çakmak, 2018 yılında dünya şampiyonluğunu son anda kendisinin kaçırdığı penaltıyla kaybetmenin üzüntüsünü de uzun bir süre yaşadığını, önümüzdeki dünya şampiyonasında ise bunu teknik direktör olarak telafi edeceğini bildirerek, “Bizim 2017’deki Vodafone Park’taki oynadığımız ve Avrupa Şampiyonası’nda ev sahibi olmamızdan dolayı güzel projeler yaptık. Hep ev sahibi olmak istiyorduk, sağolsun 2022 Dünya Kupası’nda ev sahibi olmamız için herkes oyunu bizden yana kullandı. Bu da mükemmel bir şey. İnşallah dünyada ligimiz üst kalite ve dünyada 2018 yılında dünya ikincisi olmuştuk, final maçında penaltı kaçırmıştık, onu da ben kaçırmıştım. O gün Türk Milleti'nden bir helallik istemiştim. Bugün hoca olarak inşallah Allah onu bize nasip eder. Konumumuz çok iyi, ülkeler bizi örnek hep gösterip rol model alıyor. Biz geç başladık ama bazı tesisleşme anlamında, ligimizin kalitesi, Süper Lig’imizin olması, birinci ve ikinci ligimizin olması. Bu bizim için artıdır. Elimizden geldiği kadar tüm engelli kardeşlerimize spor yaptırmak ve rekabeti ön plana koymak. Her futbolcunun hayalidir milli takımda hizmet etmek. İstediğimiz sayıya ulaşamadık ama ulaşmamız için daha çok mücadele etmemiz lazım. Dünya kupasının bizim için çok önemli olduğunu biliyoruz.” cümlelerine yer verdi.

REKLAM

“CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR EDERİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2014 yılından bu zamana kadar aralıksız bir şekilde ampute futbol ve diğer spor branşlarına büyük destek verdiğini ve bu destek sayesinde Türkiye’yi çok iyi konuma taşıdıklarını ifade edip teşekkür eden Çakmak, “Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan,Ampute Futbol’u 2014’ten bu yana çok yakından takip ediyor. Biz ona söz vermiştik: “O kadar çok çalışacağız ki, dünyada Ampute Futbolu bizden sorulacak.” şeklinde. Bu sloganı da 2022 Dünya Kupası’nı alarak süslemek istiyoruz. Her engelli branşının yanında olan, engelliye destek veren ve sporu seven Cumhurbaşkanımız, bizlere her zaman destek oluyor. Biz de en iyisini yapabilmek için o kupayı armağan etmek istiyoruz. Ve kupayla taçlandırmak istiyoruz.”