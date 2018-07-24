Andre Ayew an meselesi

Sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’de, İngiltere Premier Lig ekibi Swansea City’de forma giyen Ganalı kanat oyuncusu Andre Ayew konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Damien Comolli’nin İngiliz kulübüyle yaptığı görüşmelerde oyuncunun transferi konusunda prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi. Anlaşmadaki son pürüzlerin de kısa sürede giderilmesinin ardından Ganalı kanat oyuncusunun İstanbul’a gelerek basın önünde imza atmasının beklendiği kaydedildi. İngiliz kulübüne kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro’su peşin, 6 ay sonra da 500 bin Euro olmak üzere toplam 1.5 milyon Euro kiralama ücreti ödeneceği, Ayew’e ise yıllık 2.9 milyon Euro garanti ücret verileceği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin, sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmak istediği Ganalı oyuncunun piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

STOPERE MARLON YA DA REYES

Sarı-lacivertlilerin stoper konusunda da çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. F.Bahçe’nin, geçen sezonu Nice’ta kiralık geçiren Barcelonalı Marlon ya da bonservisi elinde olan Diego Reyes ikilisinden birini transfer ederek, stoper mevkiindeki eksiği kapatmayı planladığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, Marlon’un menajeriyle temasa geçtiği, Katalan ekibinde kadroda düşünülmeyen oyuncunun da teklife sıcak baktığı belirtildi. Marlon için F.Bahçe’nin yanı sıra West Ham United, B. M’Gladbach’ın ilgilendiği iddia ediliyor. Stoper için diğer aday bonservisi elinde olan Diego Reyes. Sarı-lacivertlilerin, Meksikalı stoperle yaptığı görüşmelerin de olumlu yönde ilerlediği sızan haberler arasında yer alıyor. Bu arada F.Bahçe’de bekleni veremeyen Ozan Tufan için İsyanyol ekibi Girona’nın sarı-lacivertli takıma 5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

En zor takımlardan birini çektik

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz’in Benfica ekibiyle eşleşen F.Bahçe’de teknik direktör Phillip Cocu, “En zor takımlardan birini çektik” dedi. Kurayla ilgili FBTV’ye konuşan Hollandalı çalıştırıcı, “Aslında muhtemel rakiplerimize bakacak olursak en zor takımlardan birini çektik. Rakibe saygı duyuyoruz ama kesinlikle bunun anlamı korku değil. Kendimize güveniyoruz ve iyi maçlar çıkarabileceğimizi biliyoruz. Bu inançla oraya gideceğiz. Amacımız tur için avantajlı skorla buraya dönmek. 2. maçı da bu inançla oynayacağız. Turu geçebileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.