Bu sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, alternatifli bir kadro kurma çalışmalarına devam ediyor. Radarında birçok futbolcu bulunan sarı-kırmızılı takım için bir iddia da İtalyan basınından geldi. İtalyan gazetelerinde yer alan habere göre, Galatasaray, İtalya’nın Milan takımında forma giyen Andre Silva ile ilgileniyor. Milan’ın yöneticisi Massimiliano Mirabelli ülke basınına verdiği röportajda, sarı-kırmızılı takımın oyuncuları Andre Silva ile ilgilendiğini söyledi. Oyuncuları için Galatasaray dahil birçok Avrupa kulübünün kendileriyle temas halinde olduğunu belirten Massimiliano Mirabelli, ‘’Andre Silva için çok para harcadık. Teknik direktörümüz Gattuso onu kampta test edecek. Göndermek isterse onu satabiliriz. Ancak kulüpler onun için 38 milyon Euro ödediğimizi hatırlamalı’’ dedi. Milan’ın büyük beklentiler eşiğinde 2017 yılında 38 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Porto’dan transfer ettiği Portekizli yıldız oyuncu geçen sezon İtalyan ekibinde forma giydiği 40 maçta 10 gol ve 2 asistilk performans sergiledi.

DENAYER AMERİKA DÖNÜŞÜ

Geçen sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki Belçikalı oyuncu Jason Denayer, kulübü Manchester City ile gittiği Amerika kampında çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray ile iyi bir sezon geçiren ve bonservisinin elinde olduğu Manchester City’nin kamp kadrosunda yer alan Denayer için, sarı-kırmızılı yöneticilerin İngiliz kulübü ile görüşmelerini devam ettirdiği öğrenilidi. İngiliz ekibinin oyuncu için kararını Amerika kampı dönüşünde vereceği bildirildi. Öte yandan G.Saray teknik heyetinin mutlaka kadroda görmek istediği Denayer’in, önceki gün oynanan hazırlık maçında 67 dakika görev aldığı öğrenildi.

Muslera ve Nagatomo Süper Kupa’ya yetişiyor

Dünya Kupası’nda mücadele ettikleri için İsviçre kampına katılmayan ve teknik heyet tarafından özel izin verilen Muslera ile Nagatomo’nun hafta içinde İstanbul’da takıma katılacakları bildirildi. İki futbolcunun da 5 Ağustos’ta Konya’da Akhisar’la oynanacak TFF Süper Kupa maçına yetişecekleri öğrenildi.

Sıradaki rakip Sakaryaspor

G.Saray’ın İsviçre kampı sona erdi. Valencia maçı sonrası Türkiye’ye dönen sarı-kırmızılılar, çarşamba günü saat 19:00’da Sakaryaspor ile Yeni Atatürk Stadı’nın açılış maçında karşı karşıya gelecek.