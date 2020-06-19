Ankaragücü-Başakşehir: 1-2

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 28. hafta açılış mücadelesinde MKE Ankaragücü'ne konuk olan Medipol Başakşehir, 1-2'lik skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Skrtel'in ceza sahası içinde Lobjanidze'ye yaptığı faul sonrası hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. 12. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Rodrigues, topu filelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

14. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Crivelli'nin yaptığı kafa vuruşunda Lobjanidze, filelere gitmek üzere olan meşin yuvarlağı çizgiden çıkarttı. Pozisyonun devamında savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

26. dakikada konuk ekibin savunmadan uzaklaştıramadığı topu Michalak önünde buldu ve ceza sahasının sol çarprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Michalak'ın şutunda meşin yuvarlak kaleye paralel bir şekilde gitti ve MKE Ankaragücü net bir fırsatı değerlendiremedi.

27. dakikada Medipol Başakşehir'de Visca'nın ceza sahasının dışından sol çaprazdan çektiği sert şutta, top direğin dibinden auta gitti.

35. dakikada sağ kanattan Visca'nın ceza sahası içine girerek ortaya çıkardığı topu kaleci Friedrich, uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak Aleksic'in önüne düştü. Aleksic'in şutunda kaleci Friedrich'in tokatladığı top direğe çarparak oyun alanına döndü.

36. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Visca, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluştu. Visca'nın sert şutunda kaleci Friedrich, sağına uzanarak topu kurtardı ve mutlak bir golü engelledi.

59. dakikada sol çaprazdan rakip ceza sahasına giren Robinho'nun şutu kaleci Friedrich'ten döndü; topu önünde bulan Aleksic net bir gol vuruşuyla skora dengeyi getirdi: 1-1.

73. dakikada Aleksic'in pasında rakip ceza sahası yayının içinde topla buluşan Visca, yerden sert ve düzgün bir vuruşla fileleri havalandırarak takımını öne geçiren isim oldu: 1-2.

Bu galibiyetin ardından puanını 59'a yükselten konuk ekip Medipol Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, ev sahibi MKE Ankaragücü ise 24 puanla kendisine 17. sırada yer buldu.



