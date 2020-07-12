Galatasaray galibiyet hasretini 8 maça çıkardı

Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Kritik mücadeleyi Ankaragücü 62. dakikada Scarione'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Galatasaray 52 puanda kalırken, Ankaragücü ise 29 puana yükseldi.

Ankaragücü-Galatasaray karşılaşmasının önemli dakikaları

19’uncu dakikada sağ kanattan Scarione topu ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan Lobjanidze’nin vuruşu kalenin sağından dışarı gitti.

23’üncü dakikada köşe vuruşunu kullanan Pinto, ceza sahasına ortaladı. Arka direkte topa Pazdan’dan önce Taylan müdahale etti ve topu kornere gönderdi.

35’inci dakikada Belhanda’nın pasında topla buluşan Taylan, ceza yayı üzerinden şutunu çekti, top üstten auta gitti.

37’nci dakikada Galatasaray ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde top Michalak’ın önünde kaldı. Michalak’ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Okan gole izin vermedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kariyerinde ilk kez 8 maçlık galibiyet hasreti yaşıyor. pic.twitter.com/KVbJyCiIQq — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 12, 2020

İlk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

54’üncü dakikada sol kanattan Ömer Bayram kale sahasına ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Belhanda’nın vuruşu dışarı gitti.

58’inci dakikada Ömer Bayram’ın kullandığı serbest vuruşta top direkten oyun alanına döndü. Seken top Taylan gelişine vurdu, topa Pazdan ayak koydu.

61’inci dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Michalak, Emin Bayram’ın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi.

62’nci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Oscar Scarione, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

Karşılaşmadan Ankaragücü 1-0 galip ayrıldı.