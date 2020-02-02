Ankaragücü-Kasımpaşa: 1-1

Karşılaşmanın 7. dakikasında Hadadi'nin Ankaragücü ceza alanının solundan yaptığı ortada Thiam, meşin yuvarlığı kafayla ağlara gönderdi.

10. dakikada Hadergjonaj'ın ceza alanının sağından yaptığı ortada Thiam'ın kafa vuruşunda top, direğin yanından auta gitti.

18. dakikada Scarione'nin kullandığı kornerde ceza alanın içinde iyi yükselen Kulusic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk kontrol etti.

19. dakikada Rodrigues'in ceza alanın solundan sert şutunda kaleci Fatih Öztürk, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

28. dakikada Orgill'in pasında ceza alanında topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda direğe çarpan top auta gitti.

Maçın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Orgill penaltı noktasına oturdu hakeme pozisyonu izletti Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Kritik mücadelenin ikinci yarısında uzun süre konuşulacak bir olay yaşandı.Ev sahibi ekibin golcü oyuncusu Origill, ceza sahası içerisinde yerde kaldığı bir pozisyon sonrasında penaltı bekledi. Oyun durduktan sonra hakemin pozisyonu izlemesini isteyen Origill, penaltı noktasına oturdu ve pozisyonun penaltı olduğunu belirtti. Hakem Halil Umut Meler bunun ardından VAR'dan gelen uyarıyla birlikte tartışmalı pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi.Ankaragücü'nün yeni transferi Rodrigues, kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve maçta 1-1'lik eşitliği sağladı.

46. dakikada Kasımpaşa ceza alanında topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü. Ceza alanında oluşan karambolde hakem, Orgill'in düşürülmesi sonucunda VAR'a gitti ve penaltı kararı verdi. Maçta 50. dakikada penaltı atışını kullanan Rodrigues, topu ağlara göndererek 1-1 eşitliği sağladı.

59. dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay, topu direğin üzerinden kornere çeldi.

68. dakikada Orgill'in pasında topla buluşan İlhan Parlak'ın vuruşunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.