Ankaragücü-Konyaspor: 0-1

Süper Lig’in 18. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında İttifak Holding Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmadan dakikalar;

14. dakikada Tiago Pinto’nun ara pasında topla buluşan Kitsiou’nun vuruşunda top üstten auta gitti.

16. dakikada Milosevic’in ceza sahası içerisine yaptığı ortada Thuram topa dokunamadı.

17. dakikada Milosevic’in yerden şutunda top kale direğinin dibinden auta gitti.

30. dakikada İlhan Parlak’ın ortasında Ricardo Faty’in vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

42. dakikada Alper Uludağ’ın kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen top az farkla auta gitti.

57. dakikada Cebrail Karayel’in ortasına yükselen Ricardo Faty’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

65. dakikada Oscar Scarione‘nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta gitti.

81. dakikada Hasan Kaya’nın ortasında İlhan Parlak’ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

83. dakikada Alper Uludağ’ın ortasında topa iyi yükselen Miya’nın kafa vuruşunda direkten dönen topu Pazdan kornere çıkardı.

90+1. dakikada Bajic’in ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Shengelia yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve İttifak Holding Konyaspor deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup etti.