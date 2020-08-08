Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü belli oldu: 2 yıllık imza

Başkent ekibi, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevine son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Fuat Çapa'yı getirdi.

51 yaşındaki çalıştırıcı ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı ve bugün Ankaragücü'ne resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Süper Lig'de geride kalan sezonda görevi devraldığı Kasımpaşa'da başarılı bir grafik çizen Fuat Çapa, daha önce Türkiye'de Eskişehirspor, Boluspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.