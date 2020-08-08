SÜPER LİG

Ankaragücü teknik direktörü kim oldu?

Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü belli oldu: 2 yıllık imza

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Resmi imzalar bugün atılacak.

Haber Merkezi DHA
Fuat Çapa geride bıraktığımız sezon Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.

Fuat Çapa geride bıraktığımız sezon Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.

Fotoğraf: İsa Terli

Başkent ekibi, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevine son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Fuat Çapa'yı getirdi.

51 yaşındaki çalıştırıcı ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı ve bugün Ankaragücü'ne resmi imzayı atacağı öğrenildi.

  • Süper Lig'de geride kalan sezonda görevi devraldığı Kasımpaşa'da başarılı bir grafik çizen Fuat Çapa, daha önce Türkiye'de Eskişehirspor, Boluspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.
Çapa yönetimindeki Kasımpaşa, Süper Lig'i 10. sırada tamamlamıştı.
Çapa yönetimindeki Kasımpaşa, Süper Lig'i 10. sırada tamamlamıştı.
DHA

Antalyaspor Orgill ile anlaşma sağladı
Antalyaspor Orgill ile anlaşma sağladı

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Serdar Gürler ile 3 yıllığına prensipte anlaşan kırmızı-beyazlılar, mevcut kadrosundaki Fredy ile Hakan Özmert'in de sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullandı.Hücum bölgesini güçlendirmeyi hedefleyen Fraport TAV Antalyaspor, Dever Orgill ile 2 yıllık anlaşma yaptı. MKE Ankaragücü'nde forma giyen 30 yaşındaki Jamaikalı forvet, kırmızı beyazlıların yeni sezon hazırlık kampında takıma katılacak. Fraport TAV Antalyaspor, Orgill ile kamp sürecinde düzenleyeceği törenle sözleşmeyi imzalayacak. "Orgill camiamıza hayırlı olsun"Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Serdar Gürler'in ardından Dever Orgill ile anlaşma yaptıklarını dile getirdi. Mevcut kadroda sözleşmesi sona eren futbolcularla görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Süğlün, Hakan Özmert ile sözleşmesindeki uzatma opsiyonunun kullanıldığını, Yekta Kurtuluş ile görüşmelerin sürdüğünü, Fredy'nin gelecek yıl da takımda kalacağını söyledi. Süğlün, "Orgill ile 2 yıllık anlaşma yaptık. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı harcama limitleri hakkında görüşlerini belirten Süğlün, şöyle konuştu: "Kulüpler Birliği ve federasyon ile pazartesi günü görüşmemiz olacak. Sistem doğru ama orada kullanılan denklemler bizim açımızdan doğru değil. Hesaplama yöntemi ile ilgili bazı yanlışlıklar var. Bir limit getirilmesine karşı değiliz ama kullanılan sistem ve denklemin üzerinde daha detaylı çalışılması lazım."Anlaşma tamam: Serdar Gürler'in yeni takımı belli olduSüper Lig'de 2020-2021 sezonu harcama limitleri açıklandı

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