Ankaragücü-Trabzonspor: 0-3

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 6. dakikada Sörloth, 49. dakikada Yusuf Sarı ve 56. dakikada Nwakaeme'nin attığı gollerle 3-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor bu galibiyet ile puanını 22'ye yükseltirken, Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

Gelecek hafta bordo-mavililer sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Ankaragücü ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Maçtan dakikalar

6. dakikada orta sahada topu alan Alexander Sörloth, kaleci Korcan Çelikay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

18. dakikada Hector Canteros’un ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta direkten dönen top Erce Kardeşler’e çarparak kornere gitti.

23. dakikada Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen ortaya yükselen John Obi Mikel’in kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

28. dakikada ceza sahasında topla buluşan Alexander Sörloth’un vuruşunda kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi.

45+1. dakikada Faty, Hosseini’ye yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü gol Bay Beyin'den geliyor! ☄☄☄ #AnthonyNwakaeme pic.twitter.com/Wj7kxDeCZ7 — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) November 23, 2019

İkinci yarı

48. dakikada ceza sahasına giren Yusuf Sarı, vuruşunda kalecinin solundan topu filelerle buluşturdu. 0-2

55. dakikada Hector Canteros’un ortasına Alihan’ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

56. dakikada ceza sahasına yerden gelen ortada topla buluşan Anthony Nwakaeme topu filelerle buluşturdu. 0-3

72. dakikada Orgill’in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Wilfred Moke’nin vuruşununda kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

75. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Yusuf Sarı’nın vuruşunu kaleci Korcan Çelikay kornere çeldi.

Mücadeleyi Trabzonspor 3-0 kazandı.



