SÜPER LİG

Ankaragücü'nde Akçay dönemi sona erdi

Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak, AA
Mustafa Reşit Akçay

Mustafa Reşit Akçay

Fotoğraf: IHA

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Kulüp başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına, hocamız Mustafa Reşit Akçay'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadelerini kullandı.

Akçay ne demişti?

Mustafa Reşit Akçay, daha önce katıldığı bir radyo programında bir dönem teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor için şampiyonluk temennisinde bulunmuştu.

Tecürbeli teknik adam, "Trabzonspor için bence o sene bu sene. En fazla yaklaştığı sene bu sene. Hüseyin hocanın da bunu başaracak gücü var. Umarım Trabzonspor, Trabzon kentiyle bunu başarır. Kentin ve ülke futbolunun buna ihtiyacı var. Trabzonspor'un şampiyon olması sadece Trabzon kentinin şampiyonluğu değil, bence ülke futbolunun kazanması..." ifadelerini kullanmıştı.

Süper Lig maçında 'kural hatası' iddiası: TFF'ye başvuru yapıldı
Süper Lig maçında 'kural hatası' iddiası: TFF'ye başvuru yapıldı

Fatih Mert Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankaragücü olarak Başakşehir maçı ile alakalı kural hatası ve maçın tekrarlanmasına yönelik başvurumuzu yaptık" ifadelerini kullandı.MKE Ankaragücü, 28. haftanın açılış maçında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmişti.Gerson Rodrigues'in 12. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen MKE Ankaragücü'nün 22. dakikada bulduğu ikinci gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmamıştı.Medipol Başakşehir, ikinci devre Danijel Aleksic ve Edin Visca'nın attığı gollerle üç puanın sahibi olmuştu.Süper Lig&#39;de 28. haftanın açılışında Başakşehir 1-0 geriye düştüğü maçta Ankaragücü&#39;nü deplasmanda Aleksic ve Visca&#39;nın golleriyle 2-1 mağlup etti. pic.twitter.com/ggdXeKAeAz&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 19, 2020

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