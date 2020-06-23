Ankaragücü'nde Akçay dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Kulüp başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına, hocamız Mustafa Reşit Akçay'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadelerini kullandı.

Akçay ne demişti?

Mustafa Reşit Akçay, daha önce katıldığı bir radyo programında bir dönem teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor için şampiyonluk temennisinde bulunmuştu.

Tecürbeli teknik adam, "Trabzonspor için bence o sene bu sene. En fazla yaklaştığı sene bu sene. Hüseyin hocanın da bunu başaracak gücü var. Umarım Trabzonspor, Trabzon kentiyle bunu başarır. Kentin ve ülke futbolunun buna ihtiyacı var. Trabzonspor'un şampiyon olması sadece Trabzon kentinin şampiyonluğu değil, bence ülke futbolunun kazanması..." ifadelerini kullanmıştı.