SÜPER LİG

Ankaragücü'nde çöküş sürüyor

Süper Lig'in 14. haftasında dün konuk ettiği Göztepe'ye 3-1 yenilen Ankaragücü, üst üste 6. mağlubiyetini yaşadı. Sarı-lacivertli ekibin galibiyet hasreti de 8 maça çıktı.

Haber Merkezi AA
Ankaragücü taraftarının Göztepe maçında yaptığı koreografi

Ankaragücü taraftarının Göztepe maçında yaptığı koreografi

Fotoğraf: Murat Kaynak / AA

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Başkent ekibi, son galibiyetini ligin 6. haftasındaki başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek elde etti.

11. hafta sonunda MKE Ankaragücü'nün başına geçen teknik direktör Mustafa Kaplan, 7 yıl aradan sonra oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni çalıştırıyordu.

Tek puanı Beşiktaş'tan aldı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de son 8 haftada sadece bir puan alabildi.

Ligin 7. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olan başkent ekibi, 8. hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.

Sarı-lacivertli ekip, daha sonra oynadığı 6 maçı ise kaybetti. MKE Ankaragücü, sırasıyla Çaykur Rizespor'a 2-0, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'e 2-1, Trabzonspor'a 3-0, Aytemiz Alanyaspor'a 5-0 ve Göztepe'ye 3-1 yenildi.

  • Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a konuk olacak başkent temsilcisi, 9 puanla küme düşme hattında yer alıyor.


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