Ankaragücü'nde test günü

Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına bir süre ara veren sarı-lacivertli ekip, bugün gruplar halinde Beştepe Tesisleri'nde bir araya geldi.Tesislerde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları, koronavirüs testine tabi tutuldu.
Kulüp doktoru tarafından koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Başkent temsilcisi, test sonuçlarına göre antrenmanlara başlayacak.
Ankaragücü'nde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve çalışanlara koronavirüs testi yapıldı pic.twitter.com/r37AJ9XASO
Ankaragücü'nde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve çalışanlara koronavirüs testi yapıldı pic.twitter.com/r37AJ9XASO— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 4 Mayıs 2020
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