Ankaragücü'ne transfer yasağı kapıda

Başkent ekibinin başkanı Fatih Mert, koronavirüs nedeniyle ertelenen ligin ne zaman başlayacağı ve futbolcularla kulüplerin durumuna ilişkin soruları yanıtladı.

Takımın 20 Nisan'da Beştepe'de toplanmasıyla ilişkin bir değişiklik olup olmadığı sorusuna Fatih Mert, "Biz 20 Nisan'da toplanma kararı aldık ama belki 22'sine sarkar, bilemiyoruz" dedi. Antrenmanlardan önce futbolculara koronavirüs testi yapılması konusunun belirsiz olduğunu belirten Fatih Mert, "Sağlık kurulu başkanımız bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor" ifadelerini kullandı.

Ligin akıbeti ne olacak?

Daha önce 'küme düşme olmasın, sadece lig şampiyonluğu için 4 ya da 8 takım play off oynasın' diye bir görüş belirten Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, ligin akıbetinin ne olacağına ilişkin, "Şu anda hiçbir şey belli değil. TFF, 30 Nisan ya da 1 Mayıs'ta toplanıp yeniden değerlendirme yapacak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uluslararası bir kuruluşun temsilcisi. Onun ifadesine göre, Avrupa'da Haziran 15'ten önce maçların başlanmayacağı konuşuluyor. Bu durumda Türkiye'de Temmuz'a kalır. 40 derecede Antep'te nasıl maç yapacağız bilemiyoruz. Bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Eskiden de gelir yoktu şimdi de yok"

Yayıncı kuruluşun ligler başlayana kadar ödeme yapmayacağını duyurmasının ardından ekonomik sorunları nasıl aştıklarına açıklık getiren Fatih Mert, "Bizde değişen bir şey yok. Eskiden de gelir yoktu şimdi de yok. Gelirler temlikli. TFF'den gelen paralar temliklere gidiyor. Maç kazanıyorsunuz, berabere kalıyorsunuz. Performans primi almanız gerekiyor, temliklere gidiyor. Krediler çekildi paralar onlara gidiyor, geçmişte alacağı olan inşaat şirketleri var, maaş alacaklısı olanlar var, tüm paralar onlara gidiyor. Elimde bir liste yok. Biz şeffafız, bir sonraki yayında alacaklıları miktarlarıyla açıklarız. Bizim elimize para geçmese de sonuçta Ankaragücü'nün borcu ödeniyor" şeklinde konuştu.

"Yayıncı kuruluş parasını ödemeli"

'TFF, sizin önerinizi benimsedi, ligden düşme kalktı, sadece şampiyonluk için play-off oynanacak. Bu durumda yayıncı kuruluş play-off oynamayan kulüplere ödeme yapar mı? Yapmazsa, itiraz eder misiniz?' sorusuna Başkan Fatih Mert, "Yayıncı kuruluşun ödeme yapmamasını kabul edemiyorum. Alanyaspor Kulüp Başkanı'nın bir açıklaması oldu. Kendisi ile konuştum, bu tür açıklama yapmamamız gerekir. Yayıncı kuruluş decorder parasını alıyor, reklam paralarını da tahsil etti. Kulüplere parasını ödemeli" yanıtını verdi.

Futbolcudan fedakarlık isteyecek misiniz?

Futbolcularla maddi konularla ilgili görüşme yapacaklarını belirten Fatih Mert, "Henüz görüşmedik ama mutlaka biz de bu tür görüşmeleri yapacağız. Çok büyük rakamlara oynayan oyuncular var, artık bu rakamlar hayal olacak" diye konuştu.

"Transfer yasağı gelebilir"

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, 'Ankaragücü'nde hala çözülmemiş Thomas Heartaux ve Alessio Cerci gibi dosyaların varlığı transfer için bir tehlike yaratır mı?' sorusuna, "Bizim 2 dönem transfer yasağımız vardı, Kehinde'ye borçtan dolayı da bir dönem daha gelmişti. Biz 3 dönem yasağı kaldırdık. Kolay iş değildi, çok büyük bir iş başarıldı. Ama hala tehlike geçmiş değil. Alessio Cerci'ye 1 milyon artı faiz borcumuz var. 600 bin Euro teklif ettik kabul etmedi. Thomas Heartaux'a 2 milyon 295 bin Euro borcumuz var, 1 milyon Euro teklif ettik, o da kabul etmedi. Szukala'ya olan borçla birlikte toplam borç 4 milyon Euro'yu buluyor. Bu borçlardan dolayı transfer yasağı alabiliriz. Bunların dışında Yalçın Ayhan'a borcumuz var, İsmail Kartal'a borcumuzu takside bağladık" şeklinde cevap verdi.

Katar'dan sponsorluk görüşmesi var mı?

Başkan Fatih Mert, sponsorluk konusunda "Yönetim Kurulu üyemiz Faruk Koca aracılığıyla Katar Büyükelçiliği ile görüşmelerimiz oldu. Sponsorluk beklentimiz var, ayrıntılar konuşuluyor. Devam edersek bakacağız duruma" diye yanıt verdi.



