SÜPER LİG

Ankaragücü'nün acı günü

Antalyaspor deplasmanı dönüşü trafik kazasında vefat eden Ankaragücülü taraftarlardan Mert Turgut Çakır için tören düzenlendi. Ankaragücü'nün yanı sıra birçok kulübün taraftarının da yer aldığı törende Çakır'ın tabutuna çeşitli takımların atkıları bırakıldı.

Haber Merkezi AA
Tandoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende gözyaşları sel oldu.

Tandoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende gözyaşları sel oldu.

Fotoğraf: Bülent Uzun / AA

Ankaragücü'nün Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı maç dönüşünde yaşanan kazada hayatını kaybeden taraftarlardan Mert Turgut Çakır için kulübün Tandoğan Tesisleri'nde tören düzenlendi.

Törende, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Mustafa Kaplan ve futbolcuların yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de hazır bulundu.

Başkent temsilcisinin yanı sıra birçok kulübün taraftarının da yer aldığı törende Çakır'ın tabutuna çeşitli takımların atkıları bırakıldı.

Başkan Mehmet Yiğiner yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını vurgulayarak, "Ankaragücü camiasının başı sağ olsun" dedi.

"Allah nasip ederse iki aileye de oturacakları daire almayı düşünüyoruz"


Spor Toto Süper Lig'de 25. haftada Ankara'da Bursaspor ile oynayacakları maçın gelirini kazada hayatını kaybeden taraftarların ailelerine vereceklerinin altını çizen Yiğiner, "Allah nasip ederse iki aileye de oturacakları daire almayı düşünüyoruz. Biraz da para kalırsa maddi destek yapacağız. Çok üzüldük, acımız büyük" ifadelerini kullandı.

İki taraftarın da genç yaşta vefat ettiğini hatırlatan Yiğiner, şunları kaydetti:

  • "İkisi de arkadaş, birbirlerine bağlı olan, beraber omuz omuza seyahat eden çocuklar. Bizim taraftarımızı zaten biliyorsunuz, takımına sahip çıkar. Kısa veya uzun mesafe, iç saha veya dış saha demez takımını yalnız bırakmaz. Allah hepsinden razı olsun. Sporun kardeşliği, birlik ve beraberliği burada sergilenmiş oldu. Alttan gelen gençlerimiz ağabeylerini yalnız bırakmadı. Ağabey-kardeş, güzel, huzurlu ve mutlu şekilde yolumuza devam ediyorduk ama takdiriilahi. Allah'tan rahmet diliyorum."

Mert Turgut Çakır'ın cenazesi, Karacaören TOKİ Mevlana Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Altındağ Karacaören Mezarlığı'na defnedilecek.

Kazada hayatını kaybeden diğer taraftar Eren Açıkgöz'ün cenazesinin ise Bartın'a götürüldüğü öğrenildi.

Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü
Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü

Antalyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup eden Ankaragücü camiası gelen acı haberle sarsıldı. Başkent ekibinin taraftarlarını taşıyan otobüs dönüş yolunda kaza yaptı.Abdil E. yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinin çıkışında, Antalya'da oynanan maçtan dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan Yılmaz Doğan'ın kullandığı otobüse arkadan çarptı.Kazada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.Otomobil sürücüsü alkollü çıktıKazada yaşamını yitiren taraftarların Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz olduğu belirlendi. Diğer yandan kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdil Erkan'ın yapılan kontrolünde 0.93 promil alkollü olduğu tespit edildi.Kazada yaşamını yitiren taraftarların Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz olduğu belirlendi.(🖇DHA) pic.twitter.com/c1mUDlPMEP&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 2 Mart 2019 "Yastayız"Ankaragücü Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sonu böyle olmamalıydı... Başımız sağ olsun. Yastayız" ifadelerine yer verildi.Sonu böyle olmamalıydı... Başımız sağolsun. YASTAYIZ! pic.twitter.com/nNVnwKnfO1&mdash; MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) 2 Mart 2019 Bakan Kasapoğlu'ndan taziye telefonuGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'i telefonla arayarak, Antalyaspor deplasmanından dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarlar için taziyelerini iletti.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yiğiner'den kaza hakkında bilgi alan Kasapoğlu, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti. Hayatını kaybeden taraftarlara Allah'tan rahmet dileyen Bakan Kasapoğlu, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.Bakan Kasapoğlu ayrıca Ankaragücü taraftarları için taziye mesajı yayımladı. Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;"Antalyaspor deplasmanından dönen Ankaragücü taraftarlarımızın otobüsünün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."Video: Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı

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