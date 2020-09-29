Norveç gol kralı yola çıktı, Süper Lig'e geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü bombayı patlattı. Norveç’in gol kralı Torgeir Börven ile anlaşmaya varan başkent ekibi, oyuncuyu Türkiye’ye getiriyor. Uçağa binen 28 yaşındaki golcü futbolcu, Ankara’ya gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve ardından kendisini 2+1 yıllığına Ankaragücü’ne bağlayan imzayı atacak.

Sörloth etkisi bekleniyor

Odds forması altında 33 maçta 21 gol atarak krallık yarışını zirvede tamamlayan Torgeir Börven, bu performansının ardından Norveç’in en önemli ekiplerinden Rosenborg’a transfer olmuştu.

Bu futbolcuyu kadrosuna katmak için bir süredir görüşme halinde olan ve Börven’in bonservisini alan Ankaragücü, golcü oyuncudan geçen sezon Trabzonspor forması giyen Norveçli yıldız Sörloth etkisi bekliyor.

268 maçta 91 gol 25 asist

Norveç’te Odds, Odd Grenland ve Valerenga formalarını giydikten sonra gösterdiği çıkışla dikkatleri üzerine çeken Torgeir Börven, daha sonra Hollanda Ligi ekiplerinden Twente’ye transfer oldu. Hollanda’nın ardından tekrar Norveç’e geri dönen Börven, 1 sezon Brann forması giydikten sonra Odds’un yolunu tuttu. Odds forması altında 33 maça çıkan ve 21 gol atan yıldız oyuncu, sezonu gol kralı olarak tamamladı ve ülkenin en önemli ekiplerinden Rosenborg’a transfer oldu.

Börven, kariyerinde toplamda çıktığı 268 maçta 91 gol atarken 25 de asist yaptı.