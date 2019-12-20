Antalyaspor-Ankaragücü: 2-2

Süper Lig'in 16. haftasının açılış karşılaşmasında Antalyaspor sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

Antalyaspor'un golelrini golleri 23. dakikada Chico ve 80. dakikada da Gustavo Blanco kaydederken konuk ekip MKE Ankaragücü'nün gollerini ise 56. dakikada Hector Canteros ve 90+4'te ise Kitsiou kaydetti.

Bu sonuçla Antalyaspor 14, MKE Ankaragücü ise 11 puana yükseldi.

Maçtan dakikalar;

1. dakikada ceza sahası içinde İlhan Parlak’ın aşırtma vuruşu kaleci Ferhat Kaplan’da kaldı.

21. dakikada Serdar Özkan’ın ceza sahası dışından yerden sert şutu az farkla yandan auta gitti.

22. dakikada korner atışında Hakan Özmert’in ön direğe ortasında Diego’nun kafasından seken topu altı pas içinde ayak koyan Chico’nun vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

30. dakikada Hakan Özmert’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Korcan Çelikay iki hamlede kontrol etti.

Antalyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında Ankaragücü'nü ağırladı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

56. dakikada başkent ekibi skora eşitliği getirdi. Kitsiou'nun pasında topla buluşan Canteros, ceza sahasına girip sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Ferhat Kaplan'ın solundan ağlarla buluştu: 1-1

79. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışından sert şutunda, top yan direğe çarparak dışarıya çıktı.

80. dakikada ev sahibi ekip, bir kez daha öne geçti. Hakan Özmert'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Leschuk, kafayla topu kaleci Korcan Çelikay'ın sağından filelere gönderdi: 2-1

90 4. dakikada konuk ekip, skoru 2-2'ye getirdi. Canteros'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında Nazım Sangare'den seken topu önünde bulan Kitsiou, meşin yuvarlağı filelere yolladı.

Karşılaşma, 2-2 sona erdi.

Galatasaray deplasmanında son dakikalarda attığı golle Ankaragücü'ne beraberliği getiren Kitsou, Antalyaspor ile oynanan maçta da 90+4'de gol attı ve takımına 1 puanı getiren isim oldu pic.twitter.com/MDyt832IzF — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 20 Aralık 2019



