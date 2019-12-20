Antalyaspor-Ankaragücü: 2-2

Süper Lig'in 16. haftasının açılış karşılaşmasında Antalyaspor sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.
Antalyaspor'un golelrini golleri 23. dakikada Chico ve 80. dakikada da Gustavo Blanco kaydederken konuk ekip MKE Ankaragücü'nün gollerini ise 56. dakikada Hector Canteros ve 90+4'te ise Kitsiou kaydetti.
Bu sonuçla Antalyaspor 14, MKE Ankaragücü ise 11 puana yükseldi.
Maçtan dakikalar;
- 1. dakikada ceza sahası içinde İlhan Parlak’ın aşırtma vuruşu kaleci Ferhat Kaplan’da kaldı.
- 21. dakikada Serdar Özkan’ın ceza sahası dışından yerden sert şutu az farkla yandan auta gitti.
- 22. dakikada korner atışında Hakan Özmert’in ön direğe ortasında Diego’nun kafasından seken topu altı pas içinde ayak koyan Chico’nun vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
- 30. dakikada Hakan Özmert’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Korcan Çelikay iki hamlede kontrol etti.
- Antalyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında Ankaragücü'nü ağırladı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
- 56. dakikada başkent ekibi skora eşitliği getirdi. Kitsiou'nun pasında topla buluşan Canteros, ceza sahasına girip sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Ferhat Kaplan'ın solundan ağlarla buluştu: 1-1
- 79. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışından sert şutunda, top yan direğe çarparak dışarıya çıktı.
- 80. dakikada ev sahibi ekip, bir kez daha öne geçti. Hakan Özmert'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Leschuk, kafayla topu kaleci Korcan Çelikay'ın sağından filelere gönderdi: 2-1
- 90 4. dakikada konuk ekip, skoru 2-2'ye getirdi. Canteros'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında Nazım Sangare'den seken topu önünde bulan Kitsiou, meşin yuvarlağı filelere yolladı.
- Karşılaşma, 2-2 sona erdi.
Galatasaray deplasmanında son dakikalarda attığı golle Ankaragücü'ne beraberliği getiren Kitsou, Antalyaspor ile oynanan maçta da 90+4'de gol attı ve takımına 1 puanı getiren isim oldu pic.twitter.com/MDyt832IzF
Galatasaray deplasmanında son dakikalarda attığı golle Ankaragücü'ne beraberliği getiren Kitsou, Antalyaspor ile oynanan maçta da 90+4'de gol attı ve takımına 1 puanı getiren isim oldu pic.twitter.com/MDyt832IzF— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 20 Aralık 2019
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