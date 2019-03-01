Antalyaspor-Ankaragücü: 2-4

Süper Lig'in 24. haftasının açılış karşılaşmasında MKE Ankaragücü deplasmanda Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Karşılaşmadan dakikalar;

Antalyaspor 19. dakikada kornerden gelen ortaya kafa vuruşunu yapan Chico'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip MKE Ankaragücü'nün bu gole cevabı gecikmedi. golden 2 daikada sonra 21'de Orgill'in golüyle skoru eşitleyen Başkent ekibi, 26'da Orgill'in bir kez daha topu ağlara göndermesiyle skoru 2-1'e getirdi.

Tempolu geçen ilk yarının 30. dakikasında Antalyaspor'da son haftaların formda ismi Nazım Sangare golünü attı ve maça tekrar eşitlik geldi: 2-2.

Gol düellosu şeklinde geçen ilk yarının 41. dakikasında MKE Ankaragücü'nde Orgill bir kez daha ağları buldu ve skoru 3-2'ye getirirken hat-trick'i de tamamlamış oldu.

İkinci yarıda MKE Ankaragücü tempoyu düşürürken skoru korumaya çalıştı. Antalyaspor ise Mevlüt Erdinç ve ikinci yarıda oyuna dahil olan Doukara ile etkili olmaya çalıştı.

Karşılaşmanın 73. dakikasında sol kanattan yapılan ortaya kafa vuruşunu Mevlüt Erdinç'in şutu direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Tyler Boyd'un golüyle skoru 4-2'ye getiren MKE Ankaragücü bu golle iyice rahatladı. Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran MKE Ankaragücü, zorlu deplasmandan 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla MKE Ankaragücü puanını 30'a yükseltirken, Antalyaspor 32 puanda kaldı.