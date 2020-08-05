SÜPER LİG

Antalyaspor Dever Orgill ile anlaştı: Sözleşme detayları belli oldu

Antalyaspor Orgill ile anlaşma sağladı

Serdar Gürler ile anlaşma sağlayan Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nde forma giyen Dever Orgill ile de 2 yıllığına anlaştı.30 yaşındaki golcü oyuncu önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Haber Merkezi DHA
Dever Orgill bu sezon 5 gol ve 2 asistle oynadı.

Dever Orgill bu sezon 5 gol ve 2 asistle oynadı.

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Serdar Gürler ile 3 yıllığına prensipte anlaşan kırmızı-beyazlılar, mevcut kadrosundaki Fredy ile Hakan Özmert'in de sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullandı.

Hücum bölgesini güçlendirmeyi hedefleyen Fraport TAV Antalyaspor, Dever Orgill ile 2 yıllık anlaşma yaptı. MKE Ankaragücü'nde forma giyen 30 yaşındaki Jamaikalı forvet, kırmızı beyazlıların yeni sezon hazırlık kampında takıma katılacak. Fraport TAV Antalyaspor, Orgill ile kamp sürecinde düzenleyeceği törenle sözleşmeyi imzalayacak.

Dever Orgill bu sezon 29 maçta oynadı.
Dever Orgill bu sezon 29 maçta oynadı.

"Orgill camiamıza hayırlı olsun"

Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Serdar Gürler'in ardından Dever Orgill ile anlaşma yaptıklarını dile getirdi. Mevcut kadroda sözleşmesi sona eren futbolcularla görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Süğlün, Hakan Özmert ile sözleşmesindeki uzatma opsiyonunun kullanıldığını, Yekta Kurtuluş ile görüşmelerin sürdüğünü, Fredy'nin gelecek yıl da takımda kalacağını söyledi. Süğlün, "Orgill ile 2 yıllık anlaşma yaptık. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

  • Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı harcama limitleri hakkında görüşlerini belirten Süğlün, şöyle konuştu: "Kulüpler Birliği ve federasyon ile pazartesi günü görüşmemiz olacak. Sistem doğru ama orada kullanılan denklemler bizim açımızdan doğru değil. Hesaplama yöntemi ile ilgili bazı yanlışlıklar var. Bir limit getirilmesine karşı değiliz ama kullanılan sistem ve denklemin üzerinde daha detaylı çalışılması lazım."

Anlaşma tamam: Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu
Anlaşma tamam: Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Mevcut kadroda sözleşmesi sona eren Yekta Kurtuluş ile görüşmelerini sürdüren kırmızı-beyazlılar, geçen yıl farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Diego ve Harun Kavaklıdere'ye yapılan transfer tekliflerini de değerlendirmeye başladı.Akdeniz ekibi ilk transferini de Serdar Gürler ile gerçekleştirdi. 28 yaşındaki futbolcu ile bir yıllığına prensipte anlaşan kırmızı-beyazlılar, Serdar Gürler ile kamp sürecinde düzenleyeceği törenle sözleşme imzalayacak."Bizim için de Serdar için de tamamlanmış bir anlaşma"Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, takımın transfer çalışmaları hakkında şunları söyledi:"Pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçildi. Dünya futbol sektörünü ciddi etkileyen bir durum söz konusu oldu. Transfer çalışmalarımızı harcama bütçesine ve yayıncı kuruluş gelirine göre belirleyeceğiz. Takip ettiğimiz, anlaşmak istediğimiz bazı oyuncular var. Serdar Gürler ile prensip anlaşması sağlandı. Bir yıllık düşünülüyor. Anlaşma bizim için de Serdar için de tamamlanmış bir anlaşma. Diego ve Harun Kavaklıdere'ye teklifler var. Onları değerlendiriyoruz. Kendilerine yardımcı olacağımız söylendi. Yekta'nın takımda kalıp, kalmayacağı belli değil, görüşme devam ediyor."Yeni sezona genç futbolcuların ağırlıklı olduğu kadro planlaması yaptıklarını anlatan Süğlün, ligdeki takım sayısının artması ve maç yoğunluğu nedeniyle bu düşüncede biraz değişiklikler yapacaklarından bahsetti. Harcama limiti ve yayıncı kuruluş gelirine göre transfer çalışmalarını belirleyeceklerini vurgulayan Süğlün, "İhtiyacımız olan 3-4 bölgeye transfer düşünülüyor. Biz genç kadro düşünüyorduk. Ama yoğun bir maç programı olacak. Kadro yapısında kısıtlama olacaktı ama yoğun maç programından kısıtlama yapamayacağız. Gençlere de ağırlık vereceğiz. Altyapıdan çok iyi gençler geliyor" diye konuştu.Süper Lig'de 2020-2021 sezonu harcama limitleri açıklandı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu harcama limitleri açıklandı
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu harcama limitleri açıklandı

Süper Lig'de kulüplerinin yaz transfer dönemi için merakla beklediği harcama limitleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamayla duyruldu.Bu sezon 21 takımla oynanacak Süper Lig'de takımlar kadrolarını geniş tutmak istiyor. Uzun bir maraton için alternatifli kadro oluşturmak isteyen ekipler harcama limitlerinin açıklanmasıyla birlikte transfer politikalarını oluşturacaklar.İşte Süper Lig ekiplerinin bu sezonki harcama limitleri; Şampiyon Başakşehir kasasını doldurdu: Dev gelirHarcama limitleri aşılırsa ne olacak?Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtarYüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlamasıYüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağıYüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanmasıYüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanmasıYüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.2019-2020 sezonunda takımların harcama limitleri ne kadardı?Galatasaray - ₺451.659.184Başakşehir - ₺179.821.014Beşiktaş - ₺275.335.170Trabzonspor - ₺126.552.658Yeni Malatya - ₺97.575.509Fenerbahçe - ₺224.731.066Antalyaspor - ₺59.355.091Konyaspor - ₺83.192.355Alanyaspor - ₺100.032.618Kayserispor - ₺69.092.764Rizespor - ₺121.001.299Sivasspor - ₺82.439.445Ankaragücü - ₺83.167.107Kasımpaşa - ₺90.647.027Gaziantep FK - ₺96.545.656Gençlerbirliği - ₺84.125.951Denizlispor - ₺78.184.551

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