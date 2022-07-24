Antalyaspor Ndao ile 1 yıl daha sözleşme imzaladı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Antalyaspor, Ndao'yu 1 yıl daha kiraladığını açıkladı.

"Kiralık olarak forma giyecek"

Antalyaspor'un yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Alassane Ndao ile 1 yıl daha anlaşmaya vardı. 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında kulübümüzün formasını terleten Senegalli futbolcu ve kulübü Al Ahli ile her konuda anlaşma sağlandı. Alassane Ndao, 2022-2023 sezonunda da kulübümüzde kiralık olarak forma giyecek" ifadelerini kullandı.

Almanya kampına katıldı

Alassane Ndao, Antalyaspor'un Almanya'da gerçekleştirdiği kampa katılarak takım arkadaşları ile çalışmalara başladı.

25 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de çıktığı 53 maçta 14 gol atarken 9'da asist yapma başarısı göstermişti.

✍️ Antalyaspor, Alassane Ndao ile 1 yıl daha sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/RD4VrTyFT0 REKLAM July 24, 2022