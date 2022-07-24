Antalyaspor Ndao ile 1 yıl daha sözleşme imzaladı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Antalyaspor, Ndao'yu 1 yıl daha kiraladığını açıkladı.
"Kiralık olarak forma giyecek"
Antalyaspor'un yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Alassane Ndao ile 1 yıl daha anlaşmaya vardı. 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında kulübümüzün formasını terleten Senegalli futbolcu ve kulübü Al Ahli ile her konuda anlaşma sağlandı. Alassane Ndao, 2022-2023 sezonunda da kulübümüzde kiralık olarak forma giyecek" ifadelerini kullandı.
Almanya kampına katıldı
Alassane Ndao, Antalyaspor'un Almanya'da gerçekleştirdiği kampa katılarak takım arkadaşları ile çalışmalara başladı.
- 25 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de çıktığı 53 maçta 14 gol atarken 9'da asist yapma başarısı göstermişti.
✍️ Antalyaspor, Alassane Ndao ile 1 yıl daha sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/RD4VrTyFT0
✍️ Antalyaspor, Alassane Ndao ile 1 yıl daha sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/RD4VrTyFT0— SPOR (@yenisafakspor) July 24, 2022