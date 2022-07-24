Spor Antalyaspor Ndao ile 1 yıl daha sözleşme imzaladı
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Antalyaspor Ndao ile 1 yıl daha sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Alassane Ndao ile anlaşmaya varıldığını ve sözleşme imzaladığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Antalyaspor Ndao ile 1 yıl daha sözleşme imzaladı
Ndao, geçen sezon Antalyaspor formasıyla 15 maçta 3 gol attı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Antalyaspor, Ndao'yu 1 yıl daha kiraladığını açıkladı.

"Kiralık olarak forma giyecek"

Antalyaspor'un yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Alassane Ndao ile 1 yıl daha anlaşmaya vardı. 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında kulübümüzün formasını terleten Senegalli futbolcu ve kulübü Al Ahli ile her konuda anlaşma sağlandı. Alassane Ndao, 2022-2023 sezonunda da kulübümüzde kiralık olarak forma giyecek" ifadelerini kullandı.

Almanya kampına katıldı

Alassane Ndao, Antalyaspor'un Almanya'da gerçekleştirdiği kampa katılarak takım arkadaşları ile çalışmalara başladı.

  • 25 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de çıktığı 53 maçta 14 gol atarken 9'da asist yapma başarısı göstermişti.

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