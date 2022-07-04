Spor Antalyaspor üç futbolcusuyla sözleşme uzattı
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Antalyaspor üç futbolcusuyla sözleşme uzattı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor başarılı futbolcuları, Boffin, Güray Vural ve Fernando Martins ile sözleşme uzattı.

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Haber Merkezi DHA
Antalyaspor üç futbolcusuyla sözleşme uzattı
Fernando Martins, geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor, 2022-2023 sezonunun hazırlıklarını sürdürürken, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı ekip dış transferde İstanbulspor’dan Alperen Uysal, Göztepe’den Soner Aydoğdu, Werder Bremen’den ayrılan Ömer Toprak’ı kadrosuna katarken, iç transferde de takım kaptanı Hakan Özmert ile sözleşme yenilemişti.

Antalyaspor, sözleşmesi biten Belçikalı kaleci Boffin’in yanı sıra 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Güray Vural ve geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma kazandırılan, gösterdiği performansla da birçok takımın transfer listesine giren Brezilyalı Fernando Martins ile sözleşme uzattı.

Birçok takımın dikkatini üzerine çekti

Geçtiğimiz sezonun devre arasında sürpriz bir şekilde Antalyaspor ile sözleşme imzalayan 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins, 17 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında yeşil zemine çıktı. Fernando Martins, ligdeki maçlarda 4 gol ve 4 asistle takımına büyük katkı sağlarken, ortaya koyduğu oyunla da birçok takımın dikkatini üzerine çekti. Sezonun sona ermesiyle adı transfer dedikodularına karışan Fernando Martins, takımıyla sözleşme uzattı.

Toplam 41 maça çıktı

Geçtiğimiz sezonun başında Gaziantep FK’dan transfer edilen 34 yaşındaki sol bek oyuncusu ise kırmızı-beyazlılarla 36 lig, 4 Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 41 maçta forma terletti. Vural, bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşarken 6’sı lig, 2’si Türkiye Kupası’nda olmak üzere 8’de asiste imza attı.

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