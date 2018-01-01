Antalyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi

Antalyaspor Kulübü, Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.

Süper Lig'de zor günler geçiren Antalyaspor, Araujo ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı. Akdeniz temsilcisi Süper Lig'in ilk yarısında 17 puan toplayarak 15. sırada yer aldı.

Son olarak Osmanlıspor'u çalıştıran Hamza Hamzaoğlu, 8 maçta sadece 4 puan toplamış ve Ankara temsilcisi tecrübeli teknik adamın görevine son vermişti.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısında 9 takım, teknik direktör değişikliğine gitti. Ligde 18 takımın yarısı sezona başladıkları teknik direktörlerle yollarını ayırdı.