SÜPER LİG

Antalyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi

10 Ocak'ta kongreye gidecek olan Antalyaspor Kulübü, Hamza Hamzaoğlu'nu 1,5 yıllığına takımın başına getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hamza Hamzaoğlu en son Osmanlıspor'u çalıştırmıştı.

Hamza Hamzaoğlu en son Osmanlıspor'u çalıştırmıştı.

Antalyaspor Kulübü, Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.

Süper Lig'de zor günler geçiren Antalyaspor, Araujo ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı. Akdeniz temsilcisi Süper Lig'in ilk yarısında 17 puan toplayarak 15. sırada yer aldı.

Son olarak Osmanlıspor'u çalıştıran Hamza Hamzaoğlu, 8 maçta sadece 4 puan toplamış ve Ankara temsilcisi tecrübeli teknik adamın görevine son vermişti.

2014-2015 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Hamza Hamzaoğlu, sarı kırmızılı takımda; Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu elde etmişti.
2014-2015 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Hamza Hamzaoğlu, sarı kırmızılı takımda; Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu elde etmişti.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısında 9 takım, teknik direktör değişikliğine gitti. Ligde 18 takımın yarısı sezona başladıkları teknik direktörlerle yollarını ayırdı.

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