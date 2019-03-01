Antalyasporlu Nazım Sangare Türkiye için oynamak istiyor

Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Nazım Sangare, Gine Milli Takımı'nın kendileri için oynama teklifini reddetti.

Türkiye için oynamak istediğini geçtiğimiz sezon açıklayan 24 yaşındaki futbolcu, Mircea Lucescu döneminde milli takımda değerlendirilmemişti. Babası Gineli annesi Türk olan Sangare'nin Şenol Güneş'in milli takımın başına gelmesinin ardından özellikle mart ayı için çok umutlu olduğu ve davet beklediği belirtildi.

Sangare, Antalyaspor formasıyla bu sezon çıktığı 24 resmi maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

Nazım Sangare'nin menajeri tercihini açıklamıştı

Geçtiğimiz sezon yerel bir kanalda açıklamalarda bulunan Nazım Sangare'nin menajeri Ergin Yücetaş şunları söylemişti;

"Antalyaspor’da başarılı olduktan sonra Türkiye A Milli Takımı’nda forma giymek ve Avrupa’nın önemli takımlarında yer almak istiyor. Antalyaspor’da çok mutlu, taraftarın sevgisi de O’na büyük özgüven sağlıyor"

Nazım Sangare'den Lucescu'ya mesaj Antalyasporlu Nazım Sangare, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi dergisi Tam Saha'ya açıklamalarda bulundu.Doğduğu şehir olan Köln'de çok sayıda Türk'ün yaşadığını belirten Sangare, "Annem Türk. Eskişehir'de doğmuş. Babam Gineli. Annem Almanya'da üniversitede okurken, babamla tanışıyor. Babam da üniversiteyi okumak için Almanya'daymış. Sonrasında evlenmeye karar vermişler ve Almanya'da ben dünyaya gelmişim. Çocukluğumun geçtiği Köln'de çok sayıda Türk yaşıyor. Bu nedenle sık sık Türkçe konuşma fırsatım oldu. Yine de Türkçem mükemmel değil. Çünkü biz evde sadece Türkçe konuşan bir aile değildik. Anneannem bana ve ablama baktığı için onunla Türkçe konuşuyorduk. Ama babam Fransızca ve Almanca konuşuyordu. Yani çok fazla dil konuşulan bir evde büyüdüm. Mahalle hayatımı sorarsanız; her gün top oynardım. Adeta sahada yaşadım diyebilirim. Arkadaşlarımla bütün gün futbol oynardım" dedi.Sangare'nin röportajından bazı bölümler şöyle;"Örnek aldığım isim Ronaldo"Futbolda başladığın dönemde kendine hangi oyuncuyu idol olarak seçmiştin? "Brezilyalı Ronaldo, örnek aldığım bir isimdi. 2002 Dünya Kupası finalindeki Brezilya-Almanya maçında attığı iki golle beni kendisine hayran bırakmıştı." "Süper Lig'in çok kaliteli bir lig olduğunu biliyordum"Neden Almanya'da devam etmek yerine Türkiye'ye gelmeyi tercih ettin?"Antalyaspor'dan teklif geldi. Antalya'ya geldim ve Antalyaspor'un tesislerini gezdim. Antalya Stadyumu'nu gördüm. Kulübü ve imkanlarını görünce kabul ettim. Gerçekten çok iyi imkanlara sahip bir takıma geldim. Süper Lig'in çok kaliteli bir lig olduğunu biliyordum. Ligi takip de ediyordum. Türk futbolunun benim beklentilerimi karşıladığını da söyleyebilirim. Geçtiğimiz sezon gerçekten de zorlu geçti. Bu zorluk sayesinde daha çok tecrübe sahibi oldum diyebilirim. Zorlu maçlara çıktım ve ligde kalmak için çok büyük bir mücadeleye ortak oldum. Bu da tecrübeme tecrübe kattı.""Hedefim Türkiye Milli Takımı'nda oynamak"Milli Takım tercihini Gine ve Almanya'dan yana değil, Türkiye'den yana kullanacağını açıkladın. Karar sürecini en çok etkileyen unsurlar nelerdi? "Hedefim Türkiye Milli Takımı'nda oynamak. Evet, Gine Milli Takımı'ndan da bir teklif geldi. Onlar da beni çok istiyor ve sürekli arıyorlar ama ben ilk önce Türk Milli Takımı'nda oynayabilmek için mücadele ediyorum. En iyisini göstermek istiyorum. Neden özellikle Türkiye derseniz; kendimi Türkiye'ye daha yakın hissediyorum.""Ben Türk'üm"Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynadığınız Fenerbahçe maçının ardından yaptığın röportajda Türkçe konuşabildiğin kimsenin aklına gelmemişti ve Türkçe konuşarak tüm izleyicileri şaşkına çevirmiştin. Antalyaspor'a transfer olduktan sonra sezon boyunca takım arkadaşlarınla, kulüp yetkilileriyle ve hakemlerle buna benzer güzel anıların var mı?"Aslında şöyle, ilk kez gören herkes benimle İngilizce konuşuyor ve ben de onlara, "Ben Türküm" cevabını veriyorum. Sonrasında herkes şaşırıyor. Fenerbahçe maçındaki o röportajdan sonra da sosyal medya adreslerimde takipçi sayılarım arttı." En beğendiği futbolcularLigimizde hangi oyuncuları beğeniyorsun?"Bafetimbi Gomis'i çok beğeniyordum. Trezeguet de gerçekten beğendiğim bir isim. Futbol olarak çok değil ama karakter olarak Beşiktaş'ta oynayan Atiba'yı çok seviyorum. Trabzonspor'daki Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün gerçekten iyi ve gelecek vadeden isimler olduğunu düşünüyorum." Karşısında oynamakta en çok zorlandığın futbolcu kim?"Kasımpaşa'da oynayan Trezeguet diyebilirim."

Nazım Sangare milli takım tercihini belirledi Koza TV’de ekranlara gelen Kale Çizgisi programında konuşan Menajer Ergin Yücetaş, 23 yaşındaki futbolcunun hedefleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Annesi Türk, babası Gineli olan ve Alman pasaportu da taşıyan Nazım Sangare'nin tercihini Türk Milli Takımı tarafından yana kullanacağı açıklandı.Nazım’ın öncelikli olarak Antalyaspor’da başarılı olmak istediğini ifade eden Yücetaş, “Hamza Hoca’nın verdiği şansı Nazım çok iyi kullandı. Antalyaspor’da başarılı olduktan sonra Türkiye A Milli Takımı’nda forma giymek ve Avrupa’nın önemli takımlarında yer almak istiyor. Antalyaspor’da çok mutlu, taraftarın sevgisi de O’na büyük özgüven sağlıyor” ifadelerine yer verdi."Antalyaspor, Nazım'ı 5-6 defa canlı izledi"“Nazım Sangare için Rıza Çalımbay’ı aradım. Gelip izlenmesini istedim. O dönemde Antalyaspor’da görev alan Ferda Ramanlı yaklaşık 5-6 defa yanıma geldi. Kendisiyle 60-70 maç izledik, bunların içerisinde 6-7 tane de Nazım’ın maçı vardı ve O’nun transferinde karar kılındı. Nazım Sangare, Antalyaspor için iyi transfer olarak görülüyor. Almanya’da birçok gurbetçi oyuncu var. Antalyaspor gibi gelip izlerlerse daha çok Nazım Sangare’ler bulunur” Bu sezon Süper Lig’de Antalyaspor formasıyla 10 maça çıkan Nazım Sangare, 790 dakika sahada kalırken, Türkiye Kupası'nda çıktığı 5 maçta da 4 asistlik performans sergiledi.

Gine Milli Takımı Nazım Sangare'yi istiyor Antalyaspor'da Hamza Hamzaoğlu'nun takımın başına gelmesiyle dikkati çeken bir çıkış yakalayan Nazım Sangare, geçtiğimiz günlerde menajeri vasıtasıyla Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğini açıklamıştı. Ancak Sangare, bu açıklamasına rağmen Lucescu tarafından kadroya davet edilmedi.Gine Milli Takımı'nda da oynama uygunluğu bulunan oyuncu bunun üzerine Gine'nin teknik direktörü Paul Put'un radarına takıldı. Uzun süredir oyuncuyu takip eden Gine'nin Türk Milli Takımı'ndan davet almayan Nazım Sangare'yi gelecek milli takım arasında kadroya çağırması bekleniyor. Menajer Ergin Yücetaş, Antalya'da yerel bir kanalda katıldığı programda Annesi Türk, babası Gineli olan ve Alman pasaportu da taşıyan Nazım Sangare'nin tercihini Türk Milli Takımı tarafından yana kullanacağını açıklamıştı.Nazım Sangare milli takım tercihini belirledi



