Arda dönüyor

İspanya'nın Barcelona kulübünde forma giyen Arda Turan ile Medipol Başakşehir'in arasındaki transfer görüşmesinin detayları belli oldu. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli futbolcuyla yapılan görüşmeler neticesinde prensipte anlaşıldığı ancak fiiliayatta atılması gereken adımların olduğu ifade edildi. Barcelona kulüp yetkilileri ile de bir görüşme gerçekleştiren yöneticilerin, transferi nihayetlendirmek üzere çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada Milli futbolcunun Medipol Başakşehir'de oynamaya sıcak baktığı ifade edilirken, "Arda’nın arzulu ve hırslı, bize karşı çok istekli olması, kulübün oyuncuyu bize vermeye sıcak bakması, bizim için büyük bir maliyet olmasına rağmen özellikle iki büyük sponsorumuzun bu transferin gerçekleşebilmesi adına yapmaya hazır olduğu büyük fedakarlıklar sebebiyle prensipte olumlu bir izlenimle geri dönüyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu. Başakşehir Kulübü, Barcelona'nın kurumsal yapısına saygı göstermeleri gerektiğini belirterek "Transferin gerçekleşebilmesi için gereken prosedürlerin tamamlanmasını beklemek zorundayız. Prensipte birçok konuda anlaşmış olmamıza rağmen fiiliyatta hala atılması gereken birkaç adım var. Temaslarımız sürüyor. Umut ediyoruz ki olumlu bir sonuç alacağız" açıklaması yapıldı. Bu sezon Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan, bordo-mavili kulüpteki 55 maçlık kariyerinde 15 gol atarken 11 de asist kaydetti.