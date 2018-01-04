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Arda Turan Başakşehir'de

Barcelona'dan ayrılması beklenen milli futbolcu Arda Turan'ın Başakşehir'le anlaşma sağladığı öğrenildi.

Haber Merkezi Ergün Balcı Yeni Şafak
Arda Turan bu sezon Barcelona'da forma şansı bulamadı.

Arda Turan bu sezon Barcelona'da forma şansı bulamadı.

Katalan ekibinde forma şansı bulamayan ve bir süredir kendine takım arayan Arda Turan'ın Başakşehir'le el sıkıştığı belirtildi.

İstanbul ekibinin milli futbolcuyla 6 aylık kiralık olarak anlaşmaya vardığı ve transferin yarın ya da pazartesi açıklanacağı ifade edildi.

Milan ve Everton'ın ciddi şekilde ilgilendiği belirtilen milli futbolcunun adı, Türkiye'den Beşiktaş'la da anılmıştı.

Çin'e gidebilir

Medipol Başakşehir Kulübü'nün yıl sonunda Çinli iş adamlarına satılacağı ve Arda Turan'ın da, kulübü satın alan iş adamının Çin'deki takımında bir yıl forma giyebileceği ifade ediliyor.

  • Bu sezon forma şansı bulamayan Arda Turan, 55 maçlık Barcelona kariyerinde 15 gol atarken 11 de asist kaydetti.


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