Galatasaray'a döneceği konuşulan Arda Turan, Başakşehir'den ayrıldı.

Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına kendisinden izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan’ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi" denildi.

Medipol Başakşehir, Arda Turan'ı 2017-2018 sezonunun devre arasında Barcelona'dan 2,5 yıllığına kiralamıştı.









Adı Galatasaray ile anılıyor

Devre arası transfer döneminde adı eski kulübü Galatasaray ile anılan Arda Turan için, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, ligin 17. haftasında oynanan Antalyaspor maçı sonrası, "Arda, Galatasaray için önemli bir figürdü. Nasıl olur, nasıl gelişir bilmiyorum ama bana, ‘Arda, Galatasaray’da mı bırakmalı’ derseniz, benim oyum bundan yana olur" açıklamasını yapmıştı.

Terim, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in Arda Turan’ın transferinin gündemde olmadığının açıklamasına ise pazar günü şu yanıtı vermişti:

"Ben o cümleyi kullanmazdım. Nedenine gelince de Galatasaray’a hizmet etmişse, altyapısından yetişmişse, giderken Galatasaray’a para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmaktan imtina ediyorum açıkçası. Arda Allah yukarıda bir defa ben Galatasaray’a geleyim, mukavele için veya başka imza için bir dilekte bulunmadı. Böyle bir istekte olmadı. Bir daha ileri gideyim ben de kimseye ne alın ne almayın dedim. Zaman her şeyin ilacıdır. Bu tespiti de yapmak lazım."

Galatasaray’a transferi konuşulan Arda Turan’ın sarı kırmızılılardaki performansı pic.twitter.com/FXfrTQAAUh — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 5 Ocak 2020



